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Bu kez hamsinin peşindeler!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Hamsi sezonunun açılmasıyla harekete geçen balıkçı tekneleri ağlarını Karadeniz sularına bıraktı. Palamut avında bu sezon istediğini alan balıkçıların, şimdi de hamsi avıyla yüzleri gülüyor.

17 yıldır inişli çıkışlı grafiğiyle dikkat çeken balık sektörü, bu yıl palamutla yüzleri güldüren bir sezon başlangıç yapmıştı. Palamut bereketi şimdilerde yerini hamsiye bıraktı. Palamudun peşinden soğuk sulara göç eden hamsilerin peşine de balıkçılar düşünce bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı..

Balıkçılar hamsi avında

Trabzon açıklarında denizde hamsi avlayan balıkçı teknesi havadan görüntülendi. 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar ’vira bismillah’ dedi.
Sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçı tekneleri ağlarını denize bırakırken, bu sezon palamut avından istediği alan balıkçıların yüzü hamsi avıyla gülmeye devam ediyor.
Sıcak sulara kaçan palamudun peşine soğuk sulara göç eden hamside son 17 yılın en verimli dönemi yaşanırken, geçtiğimiz günlerde tezgahlardaki yerini alan Trabzon hamsisi yaşanan bolluk nedeniyle tercih edilen balık çeşitlerinin ön sırasında yer alıyor.
17 yıldır inişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle hem balıkçıyı hem de vatandaşı tedirgin eden hamside bu yıl yaşanan bolluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
balık Trabzon tekne

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