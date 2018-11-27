Bu kez hamsinin peşindeler!

17 yıldır inişli çıkışlı grafiğiyle dikkat çeken balık sektörü, bu yıl palamutla yüzleri güldüren bir sezon başlangıç yapmıştı. Palamut bereketi şimdilerde yerini hamsiye bıraktı. Palamudun peşinden soğuk sulara göç eden hamsilerin peşine de balıkçılar düşünce bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı..

17 yıldır inişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle hem balıkçıyı hem de vatandaşı tedirgin eden hamside bu yıl yaşanan bolluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.