Bu kez iPhone üretmiyor: Apple çalışanlarına özel yüz maskesi geliştiriyor!

Koronavirüs hepimizi olduğu gibi firmaları da etkiledi. Bu firmalardan biri Apple. Apple, mağazalarında her ülkenin sağlık kuruluşları tarafından belirlenen önlemlere karşı her firma gibi titiz davranmaya çalışıyor. Fakat ABD basınına göre, Apple'ın koronavirüse karşı mücadelede başka planları mevcut. Bu planın en önemli kısmı ise Apple markalı bir maske.
Bloomberg'in haberine göre Apple'ın tasarım ekibi, Apple Yüz Maskesi adını verilen özel yüz maskeleri tasarladı. iPad, iPhone'u tasarlayan ekip tarafından geliştirildiği söylenen Apple'ın yüz maskeleri sadece Apple çalışanları tarafından kullanılacak. Peki Apple Yüz Maskesi'nin özellikleri neler?
Apple Yüz Maskesi, haberde aktarılan bilgilere göre üç katmanlı bir maske ve böylece parçacıkları filtreleyebiliyor. Ayrıca maske yıkanabiliyor ve beş defaya kadar kullanılabiliyor. Maske her yüz yapısına uyum sağlaması için ipleri sayesinde ayarlanabiliyor. Bloomberg, Apple'ın diğer tıbbi kişisel koruyucu ekipman tedariğini aksatmadan maske için doğru malzemeleri bulmak adına dikkatli araştırma ve testler yaptığını aktarıyor. Apple'ın el attığı tek maske ise bu değil.
Aynı habere göre Apple, Apple Yüz Maskesi'ne ek olarak FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı şeffaf yüz maskeleri satın aldı. Şeffaf maskelerini bir maske tedarikçisinden satın alan Apple, böylece insanların yüzlerinin görülebilmesinin ve dudak hareketlerinin okunabilmesini sağlayacak deniliyor. Özellikle işitme engelli bireyler için dudak hareketlerinin okunması oldukça önemli. Bu sayede iletişimin gücünün artacağına inanılıyor. Aktarılan bilgiler, Apple'ın şeffaf yüz maskelerini birkaç hafta içinde Apple çalışanlarına ulaştıracağını söylüyor. Cupertinolu firmanın bu maskeleri genel satışa sunup sunmayacağı ise belirsiz.
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