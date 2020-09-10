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Bu kez iPhone üretmiyor: Apple çalışanlarına özel yüz maskesi geliştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Apple çalışanları için Apple Yüz Maskesi adında yeni bir yüz maskesi tasarladı. Çıkan haberlere göre Apple Yüz Maskesi tekrar kullanılabiliyor. Üstelik bazı maskeler şeffaf olması sayesinde iletişimi kolaylaştırıyor.

Bu kez iPhone üretmiyor: Apple çalışanlarına özel yüz maskesi geliştiriyor!

Koronavirüs hepimizi olduğu gibi firmaları da etkiledi. Bu firmalardan biri Apple. Apple, mağazalarında her ülkenin sağlık kuruluşları tarafından belirlenen önlemlere karşı her firma gibi titiz davranmaya çalışıyor. Fakat ABD basınına göre, Apple'ın koronavirüse karşı mücadelede başka planları mevcut. Bu planın en önemli kısmı ise Apple markalı bir maske.

APPLE EKİBİ YÜZ MASKESİ ÜRETTİ

Bloomberg'in haberine göre Apple'ın tasarım ekibi, Apple Yüz Maskesi adını verilen özel yüz maskeleri tasarladı. iPad, iPhone'u tasarlayan ekip tarafından geliştirildiği söylenen Apple'ın yüz maskeleri sadece Apple çalışanları tarafından kullanılacak. Peki Apple Yüz Maskesi'nin özellikleri neler?

Apple Yüz Maskesi

YIKANABİLİYOR, BİRÇOK KEZ KULLANILABİLİYOR

Apple Yüz Maskesi, haberde aktarılan bilgilere göre üç katmanlı bir maske ve böylece parçacıkları filtreleyebiliyor. Ayrıca maske yıkanabiliyor ve beş defaya kadar kullanılabiliyor. Maske her yüz yapısına uyum sağlaması için ipleri sayesinde ayarlanabiliyor. Bloomberg, Apple'ın diğer tıbbi kişisel koruyucu ekipman tedariğini aksatmadan maske için doğru malzemeleri bulmak adına dikkatli araştırma ve testler yaptığını aktarıyor. Apple'ın el attığı tek maske ise bu değil.

Apple Clear Mask

APPLE'IN ŞEFFAF MASKE ÇÖZÜMÜ DE VAR

Aynı habere göre Apple, Apple Yüz Maskesi'ne ek olarak FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı şeffaf yüz maskeleri satın aldı. Şeffaf maskelerini bir maske tedarikçisinden satın alan Apple, böylece insanların yüzlerinin görülebilmesinin ve dudak hareketlerinin okunabilmesini sağlayacak deniliyor. Özellikle işitme engelli bireyler için dudak hareketlerinin okunması oldukça önemli. Bu sayede iletişimin gücünün artacağına inanılıyor. Aktarılan bilgiler, Apple'ın şeffaf yüz maskelerini birkaç hafta içinde Apple çalışanlarına ulaştıracağını söylüyor. Cupertinolu firmanın bu maskeleri genel satışa sunup sunmayacağı ise belirsiz.

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