Bu kez isyan etti! Demet Akalın o isme seslendi: "Nasıl itici oldun sen ya?"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pandemi döneminde sahnelere çıkamadığı için yüzünü televizyona döndü. Yakın arkadaşı Alişan'la birlikte "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programını sunan şarkıcı, gününün geri kalanını da genellikle televizyon başında geçiriyor. İzlediği programları ve dizileri her gün Instagram'da paylaşan Demet Akalın, çoğu zaman komik yorumlar da yapıyor. Ancak son dönemde paylaşımları daha çok "Survivor" ve "Masumlar Apartmanı" ağırlıklıydı. Bu sezonun en sevilen dizilerinden "Masumlar Apartmanı", ünlü şarkıcıyı o kadar üzdü ki, başrol oyuncusu Ezgi Mola'ya "Ağlatmamanız dileğiyle" yazan bir çiçek bile gönderdi.

Öte yandan, Demet Akalın'ın yıllardır çok sıkı bir takipçisi olduğu "Survivor" da son dönemde onu biraz üzmeye başladı. Son bölümlerde yarışmacıların aileleriyle yaşadıkları problemler çok sık yer buldu. Üzerine, yarışmacılara ödül olarak aileleriyle görüşme hakkı da verilince duygusal anlar tavan yaptı. Demet Akalın da gözyaşlarına hakim olamadı ve ağladığı anları Instagram'da paylaştı.