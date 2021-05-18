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  4. Bu kez isyan etti! Demet Akalın o isme seslendi: "Nasıl itici oldun sen ya?"

Bu kez isyan etti! Demet Akalın o isme seslendi: "Nasıl itici oldun sen ya?"

18.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, televizyon izlerken yaptığı komik Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, sık sık ağladığı "Survivor"ı paylaştı.

Bu kez isyan etti! Demet Akalın o isme seslendi: "Nasıl itici oldun sen ya?"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pandemi döneminde sahnelere çıkamadığı için yüzünü televizyona döndü. Yakın arkadaşı Alişan'la birlikte "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programını sunan şarkıcı, gününün geri kalanını da genellikle televizyon başında geçiriyor. İzlediği programları ve dizileri her gün Instagram'da paylaşan Demet Akalın, çoğu zaman komik yorumlar da yapıyor. Ancak son dönemde paylaşımları daha çok "Survivor" ve "Masumlar Apartmanı" ağırlıklıydı. Bu sezonun en sevilen dizilerinden "Masumlar Apartmanı", ünlü şarkıcıyı o kadar üzdü ki, başrol oyuncusu Ezgi Mola'ya "Ağlatmamanız dileğiyle" yazan bir çiçek bile gönderdi.

Öte yandan, Demet Akalın'ın yıllardır çok sıkı bir takipçisi olduğu "Survivor" da son dönemde onu biraz üzmeye başladı. Son bölümlerde yarışmacıların aileleriyle yaşadıkları problemler çok sık yer buldu. Üzerine, yarışmacılara ödül olarak aileleriyle görüşme hakkı da verilince duygusal anlar tavan yaptı. Demet Akalın da gözyaşlarına hakim olamadı ve ağladığı anları Instagram'da paylaştı.

Bu kez isyan etti

Demet Akalın story

Ama duygusal anlar artık Demet Akalın'ı etkilemiyor. Ünlü şarkıcı, mavi takımın çoğu üyesini itici bulduğunu üzerine basa basa söylüyor. Ezelden beri sinir olduğu Uğurtan Dora'ya, şimdi de diğer yarışmacılardan Steven'ı ekledi. "Komik değilsin. Nasıl itici oldun sen de ya?" diyen Demet Akalın, mavi takımdaki Poyraz'a da kendini kurtarması için çağrı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın
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