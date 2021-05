Bu kez kadına şiddeti üniversiteliler anlattı!

65 GÜNDE 67 KADIN CİNAYETİ

Türkiye'de 2020 yılında 300 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne, 171 kadının da ise şüpheli şekilde ölü bulunduğuna dikkat çekilen filmde, 2021'in başlarında ise durumun yine değişmediği ve yılın ilk 65 gününde 67 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Filmde bundan sonrası için gerek yasal, gerek eğitim öğretim alanında atılacak adımlarla kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi umut edilerek, şu çağrı yapıldı:

"Çünkü her bir anne, her bir kardeş, her bir erkek, her bir kadın, her bir insan özgürce yaşama hakkına sahiptir. Lütfen çevremizde olup bitenlere karşı tepkisiz kalmayalım. Hep birlikte acı çekmiş bütün kadınların sesi olalım. Büyük önder ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Şuna inanmak lazımdır ki, yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir', 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Bu kısa film cinayete kurban gitmiş, öldürülmüş, şiddet görmüş tüm kadınlarımıza adanmıştır."