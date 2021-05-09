Bu kez kadına şiddeti üniversiteliler anlattı!

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden birçoğu sahne sanatlarıyla ilgili üniversite öğrencileri, kadın cinayetleri ve kadına karşı işlenen şiddet suçlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. 'Kadın Demek' adlı grubu kuran üniversite öğrencileri, sosyal medyadaki platformlar üzerinden bu konudaki toplum bilincini artırmak için yaklaşık 7 dakikalık kadın cinayetleri ve şiddet olaylarını da anlatan kısa film hazırladı. 30'a yakın kişiden oluşan grup ve oyuncu ekibiyle hazırlanan 'Kadın Demek' isimli filmde kadın cinayetleri ve şiddet olayları anlatılıyor.

KADINLARIN SESİ OLMAK

Kadın Demek grubu sözcüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi ve tiyatro kulübünden Berfin Naz Uzar, yaklaşık 6 ay önce kurdukları üniversite öğrencilerinden oluşan sosyal medyadaki Kadın Demek sayfasında, toplumdaki kadın baskısı, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin ulaşabildikleri kadar geniş kitlelere ulaşarak, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı bilinci artırmak olduğunu anlatan Uzar, "Susturulmuş ve haksızlığa uğramış kadınların sesi olmak ve toplum bilincini artırmak adına bu hassas konuyu bu şekilde yansıtmak, farkındalığı artırmak için kısa film çalışması da yaptık" dedi.