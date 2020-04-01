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Bu kez kaynak daha sağlam: iPhone 9'un çıkış tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün kılıfı Best Buy'da satışa çıkan iPhone 9 için yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre iPhone 9 ile Nisan ayının ortasında tanışma ihtimalimiz oldukça yüksek.

Bu kez kaynak daha sağlam: iPhone 9'un çıkış tarihi belli oldu!

iPhone 9 dün Best Buy'da farklı bir şekilde ortaya çıkmıştı ve biz bunu sizlerle paylaşmıştık. O haberde Apple'ın iPhone SE 2 olarak da adlandırılan yeni iPhone modeline ait Urbar Armor Gear üretimi kılıf yer alıyordu. Kılıfın yanında iPhone 9'un çıkış tarihine dair bir rapor daha habere iliştirilmişti. Rapor bizlere iPhone 9'un 5 Nisan tarihinde tanıtılacağını söylüyordu. Ancak rapordan daha sağlam bir kaynağa sahip başka bir iddia, iPhone 9'un bu tarihte gelmeyeceğini söylüyor.

İŞTE İPHONE 9'UN ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone 9 hakkındaki yeni iddiaların sahibi Apple'da çalışan bir personel. Çalışan şirket içi toplantıda iPhone 9'un tanıtım tarihi olarak 15 Nisan'ın belirlendiğini söylerken, ilk iPhone 9'ların sahiplerine ulaşacağı tarihi ise 22 Nisan olarak belirtiyor. Yani buna göre iPhone 9 ile 5 Nisan'da değil, 15 Nisan'da tanışacağız.

iPhone 9 (2)

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ERTELEDİ

Apple iPhone SE 2 ya da iPhone 9'u aslında geride bıraktığımız 31 Mart günü tanıtmayı düşünüyordu ve planlarını da bu doğrultuda hazırlamıştı. Fakat Dünya'yı kasıp kavuran koronavirüs kabusu yüzünden Apple da iPhone'un üretiminde bazı gecikmeler yaşayarak iPhone 9'un tanıtım tarihini erteledi ve gördüğünüz üzere iPhone 9 hayalleri Nisan ayına kaldı.

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