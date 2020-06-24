Bu kez kendisi yok: iPhone 12'nin 20W gücündeki hızlı şarj cihazı görüntülendi!

iPhone 12 WWDC 2020'de ortaya çıkmadı. Zaten iPhone 12 serisinin WWDC 2020'de tanıtılmasını hatta hakkında ufak bir bilgi verilmesini daha beklemiyorduk. Ancak bu Apple'ın iPhone 12 çalışmalarını durdurduğu anlamına gelmiyor. Firma, iPhone 12 üzerindeki çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Üstelik bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre Apple sadece iPhone 12'nin kendisi için değil, şarj cihazı içinde önemli bir çalışma içerisinde.

İPHONE 12'NİN ADAPTÖRÜ ORTAYA ÇIKTI

Mr. White adındaki bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12'nin hızlı şarj adaptörünün fotoğraflarını paylaştı. İddialara göre iPhone 12 20W hızlı şarj sunan USB Type-C destekli adaptör ile girecek. Yani lightning girişi bu adaptörde bulunmayacak.

HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ YİNE PRO MODELLERDE Mİ OLACAK?

iPhone 11 Pro ile birlikte Apple, Pro takısına sahip iPhone modellerinin kutusuna 18W USB Type-C destekli bir adaptör koymaya başlamıştı. Anlaşılan Apple hızlı şarj konusunda artık daha radikal adımlar atmak istiyor. Fakat Apple bu adaptörü yine iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max gibi akıllı telefonların kutusuna koymak isteyebilir. Yani iPhone 12 5W'lık standart Apple adaptörü ile gelebilir.

