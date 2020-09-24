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Bu kez kopmaz gibi: iPhone 12 şarj kablosu ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

iPhone 12 şarj kablosu uzun bir aradan sonra karşımıza çıktı. Bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12'nin şarj kablosuna ait olduğunu söylediği görüntüleri hesabından paylaştı. Yeni iPhone şarj kablosu görünüşe göre daha dayanıklı bir yapıda.

Bu kez kopmaz gibi: iPhone 12 şarj kablosu ortaya çıktı!

iPhone şarj kabloları iPhone 12 ile birlikte değişecek. En azından iddialar bu yönde. Daha önce iPhone 12 şarj kablosuna dair çıkan fotoğraflar, kablonun bu kez örgülü bir yapıda geleceğini ve kolay kolay kopmayacağını göstermişti. Aradan geçen onca zamandan sonra iPhone 12 şarj kablosu Twitter'da görüntülendi.

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İŞTE İPHONE 12'NİN ŞARJ KABLOSU

Bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 şarj kablosuna ait olduğunu söylediği fotoğrafları hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda bir ucu lightning, diğer ucu USB Type-C olan bir kablo bizleri karşılıyor. Bu kablo örgülü bir yapıda. Bu da bize yeni iPhone kablosunun, eski kabloya nazaran daha dayanıklı olacağını gösteriyor. En azından kablonun plastik kaplamasının muz gibi soyulması bu sayede imkansız gibi.

iPHONE 12 KABLOSU RUTENYUM İLE DAYANIKLI HALE GELECEK

Lightning kablosu, iPhone 12'de değişecek iddiaları aslında çok eskiye dayanıyor. iPhone 12 modellerinin ilk gündeme vakitlerde ortaya çıkan sızıntılar, iPhone 12 şarj kablosunun rodyum kaplamalı rutenyumdan imal edileceğini gösteriyordu. Bu malzeme, dayanıklılığı ile biliniyor ve elektronik sektöründen kimya sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor. Son iPhone 12 şarj kablosu sızıntısı da Apple'ın, rutenyumu iPhone 12 kablosunda kullanabileceğinin en net göstergesi olarak gösteriliyor. Daha önce Mac Pro ve HomePod için örgülü kablo çıkartan Apple, bakalım iPhone 12'de de böyle bir kablo sunacak mı?

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