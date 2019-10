BU KEZ 'KURALLARA UYGUN' DRİFT ŞOV YAPTILAR

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK- Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) DRİFT denilince akıllara sosyal medyada ve haberlerde sıkça izlediğimiz, araçlarla yapılan tehlikeli şovlar geliyor. Aslında Drift, kurallarına uygun yapıldığında güvenli bir otomobil sporu. Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova,“ Driftin Türkiye’de geçmişi 10 seneye dayanıyor. Dünyada da yeni zaten. Drift, insanların içerisinde oldukça fazla coşku uyandıran, çok eğlenceli bir motor sporu türü" dedi. Şutova, "Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor" diye konuştu.

*"Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, bütün bizim emeklerimiz tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor. Çünkü insanlarda farklı yargılar oluşuyor"

Drift yapmak isteyen kişilerin gerekli eğitimleri alarak buna uygun olarak güvenlik önlemleri sağlanmış otomobillere sahip olması gerektiğini vurgulayan Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadının otoparkında. DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burası bizim kendi evimiz diyebileceğimiz, antrenmanlarımızı ve yarışlarımızı gerçekleştirdiğimiz drift, otomobil sporları kulübü olarak organizasyonlar gerçekleştirdiğimiz bir alan. Burada, gerek federasyondan, gerek yerel makamlardan gerekli izinleri, lisanları almak suretiyle kamuya kapalı alanda, polis gözetiminde ve diğer gözlemciler gözetiminde resmi yarışmalar yapıyoruz. Driftin Türkiye’de geçmişi 10 seneye dayanıyor. Belki 12-13 sene. İlk temsilcileri biziz. Hatta burada verildi ilk eğitimler. İlk sporcular burada yetişti. Çünkü driftin ne olduğuna dair kimsenin hiçbir fikri yoktu. Dünyada da yeni zaten. Dünyada 2003 yılı itibariyle ortaya çıkmasından sonra bize ancak beş sene gecikme ile gelebildi. Burada akademi faaliyetleri veriyoruz. İsteyenlere gerek arabasıyla, gerek burada sağlanan araçla eğitim verilebiliyor. Drift, insanların içerisinde oldukça fazla coşku uyandıran, çok eğlenceli bir motor sporu türü. Zaten oldukça da ses, yankı getirdi. Kısa zamanda zaten federasyonun gözde motor sporu haline geldi. Evvela bu işin dinamiklerinden biri, arkadan itiş bir otomobiliniz olması gerekiyor. Belli bir güç bandı var. 200 beygirin altı sizin canınızı sıkar. Bir şey yapamaz çünkü. Daha sonra insanlar fark etti ki, yolda sürdüğüm arabayla bunu tam icra edemiyorum. Dolayısıyla artık insanlar profesyonel olarak otomobillerini trafikten çektiler, onlara daha ciddi yüklemeler yaptılar. Gerek güvenlik, gerekse güç artırıcı uygulamalar ile birlikte şu anda izlediğiniz oldukça gürültülü olan araçların her biri 400, 500, 600 beygir diye ifade edebileceğimiz, fevkalade yüksek güçlerde."

Sokak aralarında ya da otoyollarda karşımıza çıkan, otomobillerle yapılan tehlikeli her harekete "Drift" deniliyor. Aslında drift, Türkiye’deki geçmişi 10 yıla dayanan,Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun kurallar kitabına göre modifiye edilmiş otomobilerle, gereken eğitimler alınarak kamuya kapalı alanlarda yapılan bir spor.

“İNSANLARIN BU SPORA KARŞI ÖN YARGISI VAR" 10 yıldır drift sporu ile uğraşan ve alışılagelmişin dışında olarak direksiyonu sağ tarafta olan bir otomobil ile bu spor icra eden Mahmut Elbir, “Drift sporu ile 2009 yılında tanıştım. Profesyonel anlamda 10 yıl oldu bu sporla uğraşalı. Güzel, keyifli. Kendimizi çok daha iyi ifade edebildiğimiz bir ortamda yapıyoruz çünkü bu sporu. Genelde insanların bu spora karşı bir önyargısı, bir tepkisi var. Çünkü sokaklarda çok fazla yapılıyor. Onların yaptığı ile bizim yaptığımız aynı şeymiş gibi lanse ediliyor ama alakası yok. Çünkü sizin de yapmış olduğunuz çekimlerde bu işin ne kadar profesyonel bir şekilde yapıldığını hepimiz görebiliyoruz" şeklinde konuştu. Enteresan otomobil tercihi ile ilgili olarak ise Elbir, “Sürekli Kıbrıs’tan gelen yarışçı arkadaşlarımız vardı. Onlarla yakın temaslar, diyaloglar kurduğumuzda, oraya gelip gitme imkanım çok fazla oldu. Bir sonraki aracımı oradan almayı tercih ettim. Sağ direksiyon olması ilk başlarda beni zorladı. Alışmak zordu. Sağ elle yazı yazarken bir anda sol elle yazı yazmaya benziyor bu. Çünkü bütün tepkileriniz, refleksleriniz her şey bir anda değişmeye başlıyor. Sağ el ile vites atarken sol el ile atmaya başlıyorsunuz. Sağ el ile el freni çekerken sol el ile çekmeye başlıyorsunuz. Allahtan pedalların yeri değişik değil. Bir de öyle olsaydı tam bir kaos olurdu yani. Ama alıştıktan sonra çok daha zevkli ve enteresan gelmeye başladı. insanların çok ilgisi oluyor. Çünkü çok farklı bir his. Otomobili kullandığın yerde bu sefer yolcu tarafındasın ve bu olayı orada yaşıyorsun" dedi.

KAMUYA AÇIK ALANDA YAPILAMAZ Driftin kamuya açık alanda yapılamayacağını vurgulayan Şutova, "Bu işin hakkıyla nasıl yapılabileceğini, hangi şartlarla nerede yapabileceğini hem kitlelere, hem de aslında medya camiasına da kısa bir brifing gibi tanıtmak istiyoruz. Çünkü zaten kamuya açık alanda bu yapılamaz. Onu herkes bilmeli zaten. Ona şüphe yok. Kamuya açık alanda yapan tabii ki yaptırımları ile yüzleşmek zorunda. Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, bütün bizim emeklerimiz tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor. Çünkü insanlarda farklı yargılar oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"EĞLENEREK YAPTIĞIMIZ BİR SPOR DALI"

2015 Yılı Türkiye Drift şampiyonu olan Oktay Kabaktaş, "2010 yılında bu Apex Masters oluşumu kuruldu. Biz de o zamanlar geliyorduk, gidiyorduk buralara. Daha yeni başlamıştı. Altıncı aydan sonra biz de bu aktivitenin içerisine dahil olduk. Daha sonra piyasadaki usta ve mekanik eksikliğinden dolayı bu işlere girmeyi hedefledik ve bu işte başarılı bir konuma da geldiğimize inanıyoruz. 10 seneden beri bu spor ile uğraşıyoruz. Benim 2015 Türkiye şampiyonluğum var. 2016’da ikinciliğim var. Takım arkadaşlarımız var. 5 kişiden oluşuyor yarışan pilot olarak. Teknik destek sağlayan ise 16 kişilik bir ekibimiz var. Eğlenerek yaptığımız bir spor dalı" ifadelerini kullandı.

"OTOMOBİLLERİ KURALLAR KİTABINA UYGUN YAPIYORUZ"

Arabaların yapım aşamasından eğitimine kadar, bu sporu yapmak isteyenlere destek olduklarını ifade eden Teamart Motorsport Drift takımı kurucularından Cem Bora Kalaycıoğlu da şunları söyledi: "Teamart bizim Apex Masters serisi kadar eski bir takım. En köklü takım şu anda driftte teamart ve en çok pilotu olan takımlardan birisi de biziz. Amacımız yıllardır emek verdiğimiz bu sporu biraz daha iyiye taşımak. A’dan Z’ye arabanın yapımından eğitime kadar her şeyi sağlıyoruz katılımcılara. Bunun için de bir drift kulübümüz var. Eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya başvurup da kendi dirft kariyerlerine başlayabilirler. Öncelikle bir noktadan bir mesaj da vermemiz gerek zannedersem. Biz haberleri her izlediğimizde sokakta gördüğümüz illegal her hareket için 'drift yaptılar, drift attılar' gibi bir tabir de var. Bu tabirler kullanılıyor. Biz bu terminolojiden çok rahatsızız. Esasen sokakta yapılan bu illegal hareketlerin hiçbirisi drift değil. Drift biraz önce sizin de pistte gördüğünüz gibi, arabanın yanal hareketini sürekli bir biçimde pist bitimine kadar taşıdığınız bir spor. Ama bunun sokaktaki illegal hareketler ile hiçbir alakası yok. Tabii bunun için de özel bir arabadan bahsediyoruz. Neye göre yapılıyor bu araçlar? Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) kurallar kitabı var. Biz bu araçları yaparken tamamen kurallar kitabına sadık kalarak yapıyoruz. Normal bir araçtan çok daha farklı bir güvenlik tertibatı var. Aynı zamanda mekanik ve teknik tertibatı var içinde. Sokakta gördüğümüz araçlar ile burada gördüğümüz sportif faaliyeti yapma şansımız pek yok. En pahalı spor dallarından birisi motor sporları. Pahalı olduğu doğru ama bu sporu yapıyorsanız, bunu yapmanız için sponsorlara ihtiyacınız var. Biz takım olarak bol bol sponsor alarak bu bütçeyi aşağı çekiyoruz. Ama dediğinizde haklısınız bu pahalı bir spor."