Bu kez maya tutmadı: Resident Evil 3 Remake beklenenin altında kaldı

Efsanevi oyun serisi Resident Evil, Resident Evil 3 Remake ile son zamanlarda tekrar gündeme geldi. Oyun ilgilileri tarafından merakla beklendi, hakkında çıkan her haber heyecanla takip edildi. Fakat oyunun yapımcısı Capcom'dan gelen ilk 5 günlük satış açıklamasına göre bunların hiçbirisi satışa yansımadı.

RESİDENT EVİL 3 REMAKE'İN İLK 5 GÜNLÜK BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Capcom, Resident Evil 3 Remake'in ilk 5 günlük satış raporunu paylaştı. Rapora göre oyun Resident Evil 2 Remake'ten daha kötü bir başlangıç yapmış durumda. Zira, Capcom'un paylaştığı bilgilere göre RE3 Remake ilk 5 günde 2 milyon kopya sattı. RE2 Remake ise aynı dönemde 3 milyon kopya satmayı başarmıştı. Bu durum Capcom'u da şaşkınlığa uğratmışa benziyor. Peki ne oldu da bu kadar beklenen bir oyun bir önceki sürümünden daha az sattı?

ELEŞTİRMENLER BÜYÜK ROL OYNADI

Bu sorunun cevabı eleştirmenlerde ve çeşitli incelemelerde yer alıyor. Resident Evil 3 Remake'i deneyimleyen eleştirmenler, oyunun çok kısa olduğuna dair paylaşımlarda bulunmuş, bu haliyle oyunun verilen parayı hak etmediğini söylemişti. Anlaşılan o ki insanlar bu yorumlardan etkilendi ve RE3 Remake alacağı varsa da almadı. Capcom'un burada stratejik bir atak yapması şart. Bu atak oyunun fiyatında indirime gidilmesi olabilir.

