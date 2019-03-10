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Bu kez Milli Eğitim Müdürü vaşak görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, bu kez de İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından görüntülendi.Munzur Vadisi Milli Parkı’nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan bir vaşak yola çıktı.

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, bu kez de İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından görüntülendi.
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan bir vaşak yola çıktı. Ovacık ilçesine yaptığı ziyaretten kent merkezine araçla dönen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, vaşağı fark ederek cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden vaşak, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Doğa fotoğrafçıları Tuncelili İsmail Ateş ve Erzincanlı Ayhan Özdemir, geçtiğimiz aylarda Tunceli’de bir vaşağı yakından görüntülemeyi başarmıştı.

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