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Bu kez muhtarı 14 bin lira dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:46 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, telefon dolandırıcıları bu kez bir muhtarı 14 bin lira dolandırdı.Türkeli’nin bir köyünde muhtarlık görevinde bulunan D.D., telefon dolandırıcıları tarafından aranarak, adı teröre karışan bir kişinin yakalandığı ve kendisinin kimliği çıktığı söylenip, eşi de aranarak telekonferans sistemiyle 14 bin lira dolandırıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde muhtarlık görevini yürüten D.D., telefon dolandırıcıları tarafından aranarak, adı teröre karışan bir kişinin yakalandığı ve kendisinin kimliği çıktığı, banka hesabına para yatırması halinde adının terörle anılmayacağı söylendi.Telefon dolandırıcıları, telekonferans sistemiyle bir yandan eşi ile irtibata geçerek, köye jandarma ekiplerinin geldiğini D.D.’ye söylemelerini istediler.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, telefon dolandırıcıları bu kez bir muhtarı 14 bin lira dolandırdı.
Türkeli’nin bir köyünde muhtarlık görevinde bulunan D.D., telefon dolandırıcıları tarafından aranarak, adı teröre karışan bir kişinin yakalandığı ve kendisinin kimliği çıktığı söylenip, eşi de aranarak telekonferans sistemiyle 14 bin lira dolandırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde muhtarlık görevini yürüten D.D., telefon dolandırıcıları tarafından aranarak, adı teröre karışan bir kişinin yakalandığı ve kendisinin kimliği çıktığı, banka hesabına para yatırması halinde adının terörle anılmayacağı söylendi.
Telefon dolandırıcıları, telekonferans sistemiyle bir yandan eşi ile irtibata geçerek, köye jandarma ekiplerinin geldiğini D.D.’ye söylemelerini istediler. Bunun üzerine eşini arayan D.D., jandarma ekiplerinin köye geldiğini belirtmesi üzere bankaya giderek 14 bin lirayı telefon dolandırıcısının hesabına yatırdı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan D.D., durumu polis ekiplerine bildirdi.

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