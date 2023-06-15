HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bu kez o suçlama ile karşı karşıya: İmamoğlu'nun yargılanacağı dava bugün başlıyor! Siyasi yasak ve hapis cezası...

Bu kez o suçlama ile karşı karşıya: İmamoğlu'nun yargılanacağı dava bugün başlıyor! Siyasi yasak ve hapis cezası...

15.06.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki yargı süreci devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hakkında hazırlanan bir iddianameden dolayı yargılanmaya bugün başlayacak. İddianamede İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiası yer alıyor.

Bu kez o suçlama ile karşı karşıya: İmamoğlu'nun yargılanacağı dava bugün başlıyor! Siyasi yasak ve hapis cezası...

İmamoğlu'nun "ihaleye fesaret karıştırdığı" gerekçesiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün saat 14.00’de Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İddianamede İmamoğlu dahil 7 kişi için hapis cezası ve ayrıca siyasi yasak isteniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İHBAR ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermek suretiyle "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı 'ihbar eden' olarak; Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından ‘Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesinde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri aktarılmıştı.

Düzenlenen iddianamede, "Şüphelilerin ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 TL fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 TL tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. -

"KAMU ZARARINA SEBEP OLUNDU"

Bilirkişi raporunda ise, idare tarafından kanuna aykırı şekilde yüklenici ile ek sözleşme yapıldığı, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 TL tutarında haksız fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu belirtilmişti.

Öte yandan, şüpheliler tarafından teknik şartnamede açıkça belirtilen niteliklere sahip olmayan firma lehine ihalenin sonuçlandırılması eyleminin suç teşkil ettiği, şüphelilerin katılım koşulu ile teknik şartnamede aranan kriterleri sağlamadığı, sabit olan ilgili firmanın bu durumunu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle diğer ihale isteklilerinden gizleyerek ve ihale isteklilerini hataya düşürmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiği aktarılmıştı.

İddianamede, "Soruşturmaya konu yapılan ihale sürecinde işin sürdürebilirliği noktasında ihaleye katılım koşulu ile teknik şartnameye yeterlilik koşulunu ilk aşamada dahi sağlayamayan firmanın lehine ihalenin sonuçlanmasının bir sonucu olarak firmanın idare ile yaptığı 19 Şubat 2016 tarihli sözleşmenin 14/3. maddesine açıkça aykırı şekilde firma lehine olacak şekilde fakat kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ek sözleşme yapılması ile doğan zarar, kamu zararı olarak kabul edilmelidir" denilmişti.

dwqdqw

SİYASİ YASAK DA İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların bugün saat 14.00’de Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı… Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik görüşmenin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"Kritik görüşmenin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"
Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...
76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı!

Kritik görüşmenin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"

Kritik görüşmenin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"

1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına iade edildi!

1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına iade edildi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.