HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu kez roller değişti! Sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı

Bu kez roller değişti! Sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı

19.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de yapılan bir sürpriz evlilik teklifinde bu kez roller değişti. Nikahı kıyılan bir gelin, arkasında bulunan arkadaşlarına çiçeğini atmak yerine gruptaki bir erkeğe verdi. Erkeğin yanındaki kadın arkadaşı da o an şaşkınlık yaşayan erkeğe yüzük uzatarak sürpriz evlilik teklifinde bulundu. O renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genellikle erkekler tarafından yapılan evlenme tekliflinde bu kez roller değişti.

Ataşehir’de yaşanan sürpriz evlenme teklifinde, nikahı kıyılan bir gelin, çiçeğini arkasındaki arkadaşlarına atmak yerine grupta bulunan bir erkek arkadaşına verdi. Çiçeği alınca şaşkınlık yaşayan erkeğin yanında bulunan kadın da o anda yüzüğü çıkararak erkeğe evlilik teklif etti. Kadının sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan erkek ‘Evet’ diye yanıt verince çiftin arkadaşları alkışlarla kutladı. Kadın, evlilik teklifi yaptığı erkek arkadaşının parmağına yüzüğü taktıktan sonra erkek de kadının parmağına yüzüğü taktı.

Kadının erkek arkadaşına yaptığı organize sürpriz evlilik teklifi çiftin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisin çatıda zor anları! "Kilidi açıp girdik ve yaşadığını gördük"Polisin çatıda zor anları! "Kilidi açıp girdik ve yaşadığını gördük"
Korkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kestiKorkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti
Sadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettilerSadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

Camide pasta kesip nikah kıydılar!

Camide pasta kesip nikah kıydılar!

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.