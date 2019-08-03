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Bu kez salça yapmadılar, yapımını seyrettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesinde daha önce geleneksel yöntemlerle uzun ve zorlu bir çalışma sonucunda salça yapan kadınların hayatı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, annesinin yaşadığı zorluklardan esinlenerek satın aldığı salça makinesini sokaklara getirmesiyle kolaylaştı. Tarladan topladıkları domatesleri yıkayan ve belediye ekiplerine teslim eden kadınlar, bu kez salça yapmadı, erkek işçilerin çalışmasını izledi.

Bu kez salça yapmadılar, yapımını seyrettiler

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde daha önce geleneksel yöntemlerle uzun ve zorlu bir çalışma sonucunda salça yapan kadınların hayatı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, annesinin yaşadığı zorluklardan esinlenerek satın aldığı salça makinesini sokaklara getirmesiyle kolaylaştı. Tarladan topladıkları domatesleri yıkayan ve belediye ekiplerine teslim eden kadınlar, bu kez salça yapmadı, erkek işçilerin çalışmasını izledi.
Selçuk'un kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar, salça yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Tarlalardan toplanan domatesleri evlerine getiren ve elleriyle rendeleyip, süzgeçten geçirerek salça yapmaya hazırlanan kadınların işi, Selçuk Belediyesi'nin mahallelere makine getirmesi ile birlikte biraz kolaylaştı. Gökçealan Mahallesi'nde salçalık domatesleri yıkayan ve belediyeden gelen ekiplere teslim eden kadınlar, bu kez salça yapmadı, salça yapımını seyretti. Mahalleye gelen ekipler, salça makinesini burada kurarak, domatesleri tek tek içerisine attı. Sadece birkaç dakika içerisinde kasa kasa domates, rendelenerek püreye dönüştü. Kadınlar, makineden geçirilen domatesleri içine tuz koyarak güneşte iki gün kurutacak ve malzeme salçaya dönüşecek.
'İŞLEMLER BİR HAFTA SÜRÜYORDU'
Yıllarca geleneksel yöntemlerle salça yapan kadınlardan 2 çocuk annesi Hanife Özgür (56), bu makine ile işlerinin kolaylaştığını söyledi. Çiftçilik yaptıklarını ve kışlık ürün hazırlamak için zaman bulamadıklarını belirten Özgür, "Biz geçen yıla kadar domatesleri topluyorduk, evlerimizde yıkayıp, sonra doğruyorduk. İki gün bekletip sarı suyunu alıyorduk. Bekleme yaptıktan sonra süzgeçten geçiriyorduk. Tüm işlemlerimiz neredeyse bir haftadan fazla zamanımızı alıyordu. Şimdi salça makinesi hayatımızı kolaylaştırdı. Salça yapmaya ayırdığımız zamanı dinlenmek için kullanıyorum. Evimizin işini yapıyoruz, kendimize zaman ayırıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayatımızı kolaylaştırdı. Bundan sonra artık salçayı bu şekilde yapacağız" dedi.
2 KASA YERİNE 4 KASA DOMATES
Evli ve 2 çocuk annesi Mutlu Harmancı (34) da, salça yapımının zahmetli olduğunu anlattı. Harmancı, yüzlerce domatesi tek tek doğrayıp tuzladıklarını daha sonra süzgeçten geçirdiklerini, zahmetli olduğu için de çok fazla salça yapmadıklarını belirtti. Şimdi işlerinin biraz daha kolay olduğunu, yıkadıkları domateslerin makine yardımı ile sıkıldığını söyleyen Harmancı, "Biz daha önce 2 kasa domatesten salça yapardık. Şimdi 4 kasaya çıkardık. Bizim için her yönden hafiflik oldu. Artık zamanımızı başka kışlık yiyecekleri yapmak içini ayırıyoruz" diye konuştu.
Uzun yıllardır salça yaptıklarını vurgulayan İlksel Tabak (50) ise, "Biz kendimizi eski sisteme göre salça yapmaya hazırlamıştık. Daha sonra böyle bir salça makinesinin geleceğini öğrendik. Çok büyük bir kolaylık yaşadık" diye konuştu.
Makine yerine geleneksel yöntemleri tercih eden kadınlar da var. Salçanın her aşamasını kendisinin yapmak istediğini söyleyen Nevin Dinçer (55), bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu düşünüyor.
'ANNELERİMİZİN YAŞADIĞI SIKINTILARDAN YOLA ÇIKTIK'
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede kadınların kış için birçok hazırlık yaptığını, onların hayatını kolaylaştırmak için böyle bir makine almaya karar verdiklerini söyledi. Sengel, "Onların işlerini biraz daha kolaylaştıralım istedik. Küçük bir bütçe ayırarak bu işi yaptık ve bu da kitlelere hitap edecek bir işe dönüştü. Kendi annelerimizin yaşadığı sıkıntıdan yola çıkarak bu çalışmayı yapma kararı aldık. Herkes kışa hazırlık yapıyor, biz de belediye olarak bunda tuzumuz olsun istedik" dedi.
Şu anda bir adet makine olduğunu ve salça yapımına kırsal mahallelerde başladıklarını, ancak merkezdeki kadınların da makineden faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Sengel, "Köydeki kadınların haricinde merkezdeki kadınların da böyle bir makineye ihtiyaç duyduğunu gördük. Bütün mahallelere gideceğiz. Biz bir makine ile başladık. Bir veya iki makine daha almayı düşünüyoruz" diye konuştu. Sengel, şunları söyledi:
"Kadınlarımız çok ciddi emek vererek kışa hazırlık yapıyor. Kadınların emeğine biraz katkı sunmak istedik. Bazen hiç fark etmezsiniz, öyle bir karar alırsınız ki ufak gibi görünür ama etkisi kendinden çok daha büyük hale gelir. Bizim için küçük ama halk için önemli, onların yaşamlarına dokunmak adına projeler yapıyoruz. Bizim en büyük projemiz, insanların yaşamlarına dokunarak, onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak. Buna da devam edeceğiz."

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Bu kez salça yapmadılar, yapımını seyrettilerBu kez salça yapmadılar, yapımını seyrettilerBu kez salça yapmadılar, yapımını seyrettilerBu kez salça yapmadılar, yapımını seyrettiler

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