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Bu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergilediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi.
Mimus Sokak Sanatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kırdı. Projelerini sürdüren Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalan kadınlar için sokak oyunu sergiledi. Pantomim ve canlı heykel performansı çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Oyunda, bir kadının üzerine beyaz çarşaf sarıldı ve ardından temsili olarak kırmızı boya ile çarşafın üzerine el izleri bırakıldı. Bu sırada, üzerinde beyaz çarşaf bulunan kadının bacağına sarılan bir çocuk figürü yapıldı. Daha sonra boynunda turuncu atkı bulunan kadılar, temsili olarak şiddet gören kadının etrafını sardı. Başta Emine Bulut olmak üzere şiddete uğrayan kadınlar için sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.

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