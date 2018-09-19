Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı

Bu kez sınır tanımayan cesur model, üstsüz fotoğraf paylaştı.

Emily Ratajkowski'den cesur selfie'ler!

1 / 52 Cesur model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla yine olay yarattı.

2 / 52 Kusursuz fiziğini sergilemekten kaçınmayan 27 yaşındaki ABD'li güzel, instagram'da bir kez daha sınırları zorladı.

3 / 52 Modelliğin yanı sıra oyunculuk ve tasarımcılık da yapan Emily Ratajkowski, banyoda çektiği ayna selfie'sini takipçilerinin beğenisine sundu.

4 / 52 Emily'nin iç çamaşırlı ve göğüs dekolteli paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon beğen ve binlerce yorum aldı.

5 / 52 Yine oldukça iddialı olan ikinci selfie'de ise Ratajkowski, üstsüz bir şekilde yatağa uzanmış halde görünüyor.

6 / 52 Cesur modelin bu fotoğrafı da 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

7 / 52 Dünyaca ünlü modelin instagram hesabında 19.5 milyon takipçisi bulunuyor.

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