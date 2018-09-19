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Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Emily Ratajkowski isimli ünlü model sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu kez sınır tanımayan cesur model, üstsüz fotoğraf paylaştı.

Emily Ratajkowski'den cesur selfie'ler!

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Cesur model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla yine olay yarattı.
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Kusursuz fiziğini sergilemekten kaçınmayan 27 yaşındaki ABD'li güzel, instagram'da bir kez daha sınırları zorladı.
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Modelliğin yanı sıra oyunculuk ve tasarımcılık da yapan Emily Ratajkowski, banyoda çektiği ayna selfie'sini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Emily'nin iç çamaşırlı ve göğüs dekolteli paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon beğen ve binlerce yorum aldı.
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Yine oldukça iddialı olan ikinci selfie'de ise Ratajkowski, üstsüz bir şekilde yatağa uzanmış halde görünüyor.
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Cesur modelin bu fotoğrafı da 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.
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Dünyaca ünlü modelin instagram hesabında 19.5 milyon takipçisi bulunuyor.
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