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Bu kez sınıra beyazlarla geliyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardımların toplandığı Cucuta kentinde basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri, kaçak geçiş kullanmadan sınırdan geçmeye çalışacaklarını söyledi. Beyaz elbiselerle giyerek sınırdan geçmeye çalışacaklarını açıklayan Jose Manuel Olivares, askerlerin müdahale etmeleri durumunda kendi gelecekleriyle oynayacaklarını söyledi.

Yetkililer depodaki yardım malzemelerini basınla paylaştı. Depoda gıda yardımlarının yanı sıra kişisel temizlik malzemelerinin de bulunduğu görüldü.

Beyaz elbiselerle yürüyecekler

Venezuelalı muhalifler, ABD tarafından Kolombiya’ya yollanan "insani yardım" malzemelerini ülkelerine sokabilmek için beyaz elbiseler giyerek sınıra yürüyecek.
Venezuela’da "yetkisi bulunmayan" ve çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares ve Gaby Arellano, Kolombiya’nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardımların toplandığı Cucuta kentinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Olivares, "insani yardım" malzemelerini yarın kentteki üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00'da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını vurguladı.
Olivares, muhaliflerin yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezuela tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.
Venezuelalı güvenlik güçlerine de müdahale etmemeleri ve sınırı açmaları uyarısında bulunan Olivares, "Eğer askerler (müdahale ederek) suç işlerse kendi gelecekleri ile oynarlar." dedi.
Olivares, ülkesinde kanser hastası 40 bin kişinin kemoterapi ilaçlarından, HIV virüsü taşıyan 70 bin kişinin de bu hastalığın aşısından mahrum olduğunu öne sürdü.
Yardımlara yabancı bir gücün refakat etmeyeceğini, tüm girişimleri Venezuelalıların yapacağını açıklayan Gaby Arellano ise Venezuela ordusundaki Kübalıların yabancı güç olduğunu söyledi.

YARDIMLAR GAZETECİLERE GÖSTERİLDİ

YARDIMLAR GAZETECİLERE GÖSTERİLDİ
Bu arada Cucuta'daki Tienditas Sınır Kapısı'nda bir depoda toplanan USAID yardımları düzenlenen basın toplantısı ile gazetecilere gösterildi.
Ambardaki yardım malzemelerinin, gıdanın yanı sıra kişisel temizlik ürünlerinden oluştuğu görülürken USAID logolu kutuların üzerindeki "Bu ürün Amerikan halkının hediyesidir." ifadesi dikkat çekti.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de bugün yardım malzemelerinin toplandığı depoyu ziyaret etmesi bekleniyor.

KOSER HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

KOSER HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan Tienditas Uluslararası Sınır Köprüsü'nün Kolombiya tarafında İngiliz iş adamı Richard Branson'un sponsor olduğu konser için hazırlıklar da devam ediyor.
Venezuela tarafından konteynerlerle kapatılan bölgede, askerlerin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken etkinliğin düzenleneceği bölgeye büyük bir sahne kuruldu.
Sınırdaki diğer uluslararası köprü Simon Bolivar’da ise Venezuelalıların geçişlerinin devam ettiği görüldü. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
kolombiya sınır

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