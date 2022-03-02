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Bu kez Türk dizisi bildi! Kurtlar Vadisi'nde Ukrayna-Rusya savaşına dair dikkat çeken kehanet

02.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve savaşın küresel çapta yol açtığı etkilerle çalkalanırken bir Türk dizisinde savaşın önceden görüldüğü ortaya çıktı. Dünyanın gündemine oturan önemli olayları öngörmesiyle dikkatleri üzerine toplayan Simpsons yerine bu sefer Kurtlar Vadisi'nde Rusya'nın eylemlerine ilişkin çarpıcı tahminlerin yer aldığı sahne konuşuluyor.

Bu kez Türk dizisi bildi! Kurtlar Vadisi'nde Ukrayna-Rusya savaşına dair dikkat çeken kehanet

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerinden bir kısım yeniden gündem oldu. YouTube'da trend olan, Twitter'da da TT (trend topic) olan Kurtlar Vadisi, yine hayranlarının övgüsünü aldı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı önceden bilen Kurtlar Vadisi hakkında 'Şu diziyi Netflix'e koyacaksın dünya izleyecek' yorumu yapıldı.

Dizide Polat Alemdar ile Yüce Majeste arasında geçen bir konuşmada Yüce Majeste Balkanlar'da çok yakın bir zamanda savaş başlayacağına dikkat çekerek Rusya'nın işgal planlarıyla ilgili şu çarpıcı sözleri dile getiriyor:

Başlıksız-4

'Büyük savaşlar her zaman Avrupa'dan başlar! Son zamanlarda Ortadoks Rusların yaptıklarını biliyorsun. Kırım'ı alarak Ukrayna'yı karıştırdı. Orayı Doğu ve Batı olmak üzere ikiye böldü. Yunanistan'a destek vererek sosyalistleri iktidara getirdi. Rusya etrafı sarıyor.'

SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde birinci haftaya girilmiş durumda. Rus güçleri Vladimir Putin'in talimatlarıyla Ukrayna topraklarında ilerlemeye ve belirlediği hedeflere ateş açmaya devam ediyor. Ukrayna halkı ise işgal girişimine karşı yoğun bir direniş mücadelesi içerisinde.

Rus ve Ukraynalı heyetler birinci görüşmeleri gerçekleştirmiş olsa da henüz olumlu bir sonuç alınabilmiş değil. Ukrayna lideri Zelenskiy 'pes etmeyeceğiz' mesajları vermeye devam ediyor. İkinci tur görüşmelerin ise bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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