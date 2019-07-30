Bu kez yemek değil doğum yaptığı anları paylaştı! 'Doğum güçlü ve yoğun bir deneyim'

Instagram'da 1,6 milyon takipçisiyle yemek tariflerini paylaşan blogger Ella Mills bu kez doğum yaptığı anların fotoğraflarını paylaştı. Evde suda doğum yapan Mills'e yardım eden kişilerse eşi ve ebeydi.

Hipnoz ve suda doğum yöntemlerini araştıran Mills, doğumunun güçlü, yoğun bir his olduğunu tanımlarken yaşadığı deneyimi de anlattı: 'Doğum hakkında çok fazla korku hikayesi duydum bu yüzden farklı şeyleri keşfetmek istedim. Sağlıklı bir hamilelik yaşadığım için ve ne yapmak istediğimi seçebildiğim için çok şanslıydım. Doğum kesinlikle fiziksel bir deneyim kendimi daha önce hiç bu kadar güçlü hissetmemiştim. Doğuma hazırlık bile yaptım. Sakinleştirici bir müzik koydum, mumları yakıp perdeleri kapattım. Doğum için suyu hazırladım. Yaklaşık 5 saat bir beklemeden sonra bir mucize doğdu. Vücudunuza tamamen teslim olmak ve ona güvenmek tamamen başka bir seviye ve sürecin her aşaması şaşkınlık verici.'

Ella'nın fotoğrafını Miranda Kerr de dahil olmak üzere binlerce kişi beğendi.

HİPNOZLA DOĞUM NEDİR?