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Bu kez yukarı çıkmadı: Uzayda yürüyen ilk ABD'li kadın Kathy Sullivan tekrar tarihe geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Uzayda yürüyen ilk ABD'li kadın astronot Kathy Sullivan, bu kez yukarı çıkmadı aksine aşağı indi. 68 yaşındaki Eski NASA astronotu ve jeolog Kathy Sullivan, Mariana Çukuru'na daldı ve adını tekrar tarih kitaplarına yazdırdı.

Bu kez yukarı çıkmadı: Uzayda yürüyen ilk ABD'li kadın Kathy Sullivan tekrar tarihe geçti!

Uzayda yürümek şimdilik bizler için bir hayalden ibaret. Ancak bunu başarabilen sayı kişi var. Bu kişilerden biri şu an 68 yaşında olan eski NASA astronotu ve jeolog Kathy Sullivan. Sullivan, 1984 yılında o hayalini kurduğumuz yürüyüşü gerçekleştirmiş, aynı zamanda tarihe geçmişti. O, kendisi için büyük, insanlık için küçük adımlarıyla uzayda yürüyen ilk ABD'li kadın astronot unvanını kazanmıştı. Sullivan bugün ise uzayla olan macerasına bir nokta koydu. Fakat Sullivan Dünya'da tarihe adını yazdırmayı 36 yıl sonra tekrar başardı, hem de aşağılara dalarak.

KATHY SULLİVAN MARİANA ÇUKURU'NA DALDI

Kathy Sullivan, 6 Haziran Cumartesi günü ilginç bir deneyime imza attı. 68 yaşındaki Sullivan, dünyanın bilinen en derin noktası Mariana Çukuru'na bir dalış gerçekleştirdi. Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Guam adasının yakınlarında bulunan Mariana Çukuru'nun 11 kilometre altına inen eski NASA astronotu, dalışını başarıyla tamamladı. Böylece Mariana Çukuru'nun 11 kilometre altına inebilen ilk kadın unvanını kazandı. Sullivan'dan önce bunu başaran 7 kişi daha bulunuyor.

'ONU KUTLUYORUM'

Kathy Sullivan yaşadıklarını ise sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştı. Facebook üzerinden bir gönderi paylaşan Sullivan, gönderisinde, ''Challenger Deep'teyiz ve geri dönüyoruz. Göstergelerimiz şu anda 35 bin 810 feeti (10 bin 875 metre) gösteriyor.'' dedi. Sullivan'ın pilotu olarak görev yapan Victor Vescovo ise "Challenger Deep'teyiz. Ortak pilotum Kathy Sullivan şimdi okyanusun dibindeki ilk kadın oldu. Onu kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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