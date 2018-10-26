'Bu Kilise Brunson’ın Eseri Burayı Bırakmaz'

Tutuklanması Türkiye ve ABD arasında krize neden olan Rahip Andrew Brunson, ülkesine döndü. Kurucusu olduğu Diriliş Kilisesi, yola onsuz devam ediyor. Diriliş Kilisesi Derneği Başkanı Umut Doğan, VOA Türkçe’nin bu süreçte yaşananlarla ilgili sorularını cevapladı. Rahip Brunson’ın tutuklanması sizi nasıl etkiledi? “Brunson, tutuklanmadan önce 23 yıldır burada yaşayan, çocukları burada doğmuş biri. Bizim kadar Türk aslında. Biliyorsunuz giderken de Türkiye’yi ne kadar sevdiğini tekrarlamıştı. Tutuklandığı zaman bütün cemaatimiz, İzmir’de ve Türkiye’de onu tanıyanlar hepimiz önce şoke olduk. Başlangıçta sınır dışı edilmesiyle ilgili bir durum olduğunu düşünmüştük. Daha sonra hakkında başka soruşturmalar olduğunu duyunca dua etmeye başladık. Hiç ummuyorduk böyle bir olayla karşılaşabileceğimizi. 23 yıllık yaşantısını göz önüne aldığımızda bizim bu suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hala onun suçlu olmadığına inanıyoruz.” Hakkındaki iddialara ne diyorsunuz? “Brunson hakkında şikayetçi olanlar arasında tanıdığımız, arkadaşlık yaptığımız, onun cemaatinden olan insanlar da vardı. Anlatılanlar son yıllarda olmuş gibi algılanıyor ama bunun üç-beş yıl öncesi var. Anlatılanların hepsi cemaatin kendi içinde yaşadığı bazı sorunlardan kaynaklanıyor. Bunun araştırmasını yapmak devletimizin ve polislerimizin işi. Ama mahkemedeki bir tanığı da bendim. Ben orada da bildiklerimi anlattım. Dernek olarak burası herkese açık bir yer. Halktan çok insan geliyor. Mahkemede de söyledim, burada Hıristiyandan çok Müslümanlar geliyor bizi izlemeye. İlahileri dinliyorlar, vaazı dinliyorlar, çekim yapıyorlar, çıkışta bizimle çay içip Hristiyanlık hakkında sohbet ediyorlar, İncil almak isteyenler oluyor.”

​İddialardan biri de PKK/PYD ile bağlantılı olmaktı. Kilisenizin Kürtlere yönelik özel çalışmaları var mı? “Bizim derneğimiz ırk ve mezhep ayrımı yapmadan bütün halklara açıktır. Biliyorsunuz, Suriye’den bir mülteci akını oldu. Bu göçmen insanlara yönelik bir çalışmamız oldu. Arap, Ezidi, Kürt, Türkmen, Zaza birçok insan geldi. Dernek, bunların etnik kökenine bakarak hareket etmez, dernek ihtiyaca göre hareket eder. Gıda, çocuk bezi gibi ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bu insanların nereli olduğuna hiç bakmadık. Bizim düşüncemizde bütün insanlar Adem ve Havva’dan geliyor, o yüzden etnik kökene inanmıyoruz. Brunson da insanların etnik kökenine ya da nerede doğduğuna göre hareket eden biri değil. Biz onu tanıdığımız için rahatlıkla bunu söylüyorum. O insana insan olduğu için bakar. Ve onun tek amacı, İsa Mesihi bütün insanlara aktarmak.” Kilisenize yönelik bir tehdit oldu mu? “Biz birebir hiç tehdit almadık. Ne telefonda ne de kişisel olarak tehdit eden olmadı. Ama ufak tefek yoldan geçerken laf atanlar, bir şekilde içeri girip kızarak gidenler de oluyor. Dünyanın her yerinde yaşanıyor böyle sorunlar. Ama çevremizdeki esnaf ve komşularımız bizden yana tavır aldı.

Mahkeme süreci başladığında ve iddianame ortaya çıktığında, önemli iki örgütle ilgili konu vardı, hepimiz endişelendik. Ben de endişelendim açıkçası. Farklı bir algı, düşünce olabilirdi insanlarda. Ama emniyetimiz ve devletimiz hep yanımızda oldu. Gerekli korumayı ve güveni hep aldık.” Brunson’ın Amerika’ya dönmesini nasıl karşıladınız? “Ev hapsi cezası verilince ilk başta kendisi ve ailesiyle ilgili can güvenliği konusunda endişelerimiz oldu. İnsanlar farklı değerlendirebiliyor çünkü. Ya da farklı odaklar kötülük anlamında, ülkemizi küçük düşürme anlamında farklı şeyler yapabilirler. Bunu düşündük ve giderken rahatladık aslında. Gitmesine sevindik. Son akşam giderken, onu evinden yolcu ettik. Giderken söylediği çok önemli bir şey vardı. Evinin kapsını kilitledi ve ‘Ben nereye gideceğim şimdi? Benim Amerika’da bir evim yok’ dedi. Çünkü hapis süresiyle birlikte 25 yıldır burada yaşadı. Hakkındaki cezalar düşerse ve aklanırsa, bir süre sonra Türkiye’ye rahatlıkla gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü kilisesi burada, ayakta. Daha önce kiracıydık, bir ay önce satın aldık ve devam ediyoruz inancımıza.”