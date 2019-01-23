Bu kıllara dikkat!

Ergenlik dönemi denilen bu süreçte cinsiyete ve bünyeye göre değişen bir takım değişimler vardır. Bu değişim özellikle erkeklerde ses tellerinde değişme, tüylenme, boy uzaması şeklinde görülmektedir. Vücudumuzun hızla genç bir insana dönüştüğü bu yıllarda basit bir hastalığın cool olmanıza engel olabileceğini biliyor muydunuz? Havalı görünmek istediğiniz bu yıllarda sizi çileden çıkaran bu basit hastalığın ismi kıl dönmesidir. Peki, kıl dönmesi detayları nelerdir, bir bakalım. Kuyruk sokumu bölgesindeki kaşıntı ve kızarıklıklara dikkat Kuyruk sokumu bölgenizde olağandışı ağrılar, kızarıklar ve kaşıntılar hissediyorsanız kıl dönmesi belirtileri bünyenizde görülmeye başlamıştır. Bu belirtileri asla es geçmemelisiniz. Aynı zamanda çamaşırda kötü kokulu akıntı ve dışkılama esnasında sızı görülebilmektedir. Bu tarz belirtiler zaten kişinin hayatını oldukça aksatmaktadır. Belirtilerin kuyruk sokumu bölgesinde bulunması yüzünden de kişiye utanç dolu anlar yaşatabilmektedir. Kıl dönmesi tüy ve gözenek problemidir

En basit tanımıyla kıl dönmesi sırt, ense ve baş bölgesindeki tüylerin sürtünme yoluyla kuyruk sokumundaki gözenekler içerisinde birikerek iltihaplı apse oluşturmasıdır. Buradan da anlaşıldığı üzere genel manada bir tüy ve gözenek problemidir. Özellikle gelişim çağında görülmesinin sebebi bu dönemdeki kişilerin tüylerinde yaşanan artıştır. Aynı zamanda özellikle erkeklerde kuyruk sokumu bölgesindeki gözenekler ergenlik döneminde genişlemeye başlar. Bu sayede biriken tüyler gözenekler içerisinde birikebilir. Pis ve kokulu akıntının sebebi bakteriler Kıl dönmesi yaşayan kişinin kuyruk sokumu bölgesindeki apsede biriken bakteriler yüzünden kötü bir koku oluşmaktadır. Bunun nedeni gözenekler içerisinde biriken tüylere bakteriler de eşlik etmeye başlar. Tüylerin ter bezi deliklerinden deri altına girmesiyle ve derinin altına bakterilerin de eklenmesiyle iltihap oluşmaya başlar. Kanlı, pis kokulu akıntılı apseler vücutta kendini belli ederek kişiye zor anlar yaşatmaktadır. Masa başı çalışanlar da risk altında!

Kıl dönmesi hastalığı riski yalnızca ergenlik döneminde değildir. Risk bu dönemden itibaren görülmeye başlar ve her yaş grubunda gözlemlenmektedir. Özellikle de masa başı işte yaşayan kişiler risk altındadır. Bunun nedeni kişi bütün gün otururken sırtındaki kılların sürtünme yoluyla kuyruk sokumuna doğru ilerlemesine sebebiyet verir. Ateş ve bulantının sebebi apsedeki iltihap Kıl dönmesi sırasında bazı hastalarda ateş ve bulantı gibi semptomlar görülmektedir. Bunun nedeni gözenekler içerisinde biriken bakterilerin zamanla iltihaplı apseye dönüşmesindendir. İltihap da eğer bünyeye girmişse kişide ateş ve bulantı yapmaktadır. Bu iltihabın acilen bünyeden atılması gerekir. Dar giysiler giymek riski arttırıyor Dar pantolonlar, kıyafetler özellikle de gençler arasında oldukça popüler halde… Bu giysiler kişinin cildinde sürtünme etkisini arttırdığı için kıl dönmesi riskini de arttırıyor. Çünkü sırttaki tüyler dar kıyafetler içerisinde sürtünerek kuyruk sokumuna ulaşır ve kıl dönmesine sebebiyet verir.