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Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesinde kadınlara yönelik içinde kütüphane, çay ocağı, spor salonu ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu kıraathane açıldı - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker: - "Kadınlarımız bu kıraathanede istedikleri her şeyi bulabiliyor. Burada kafalarını dağıtıp dinleniyorlar ve mutlu, huzurlu bir şekilde ayrılıyor"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesinde atıl bir alan kadınlar için modern kıraathaneye dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca merkez Bağlar ilçesinde 632 metrekarelik alanda kurulan ve içinde kütüphane, çay ocağı, spor salonu ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu kıraathane hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathaneleri açıklamasından sonra kadınlar için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

- Kadınlara göre şekillendi

Kıraathaneyi oluşturmadan önce kadınlarla görüşüp isteklerini sorduklarını aktaran Eker, bu istekler dahilinde mekanı düzenleyip hizmete açtıklarını ifade etti.

Eker, şöyle konuştu:

"Kadınlar, burada spor merkezinin olmasını istediler. Alandaki açık alanda spor yapabildiklerini ancak bunun kendilerini rahatsız ettiğini, kapalı bir mekanda bu hizmetten faydalanmak istediklerini söylediler. Bizler de aynı alanda kadınların çocuklarını oyun odalarına bırakıp spor yapabilecekleri, uzman diyetisyenden beslenme takvimi alıp ardından bakımlarını gerçekleştirebilecekleri, sporun ardından bir mola ile çaylarını içip kitaplarını okuyabilecekleri bir mekan tasarladık. Bu tamamen kadınların belirledikleri şeylerdi."

Şu ana kadar 300'den fazla kadının kıraathaneden faydalandığını dile getiren Eker, bu sayının giderek artacağını kaydetti.

Kentte erkeklerin arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri yüzlerce mekan bulunduğunu ancak sadece kadınların gidebileceği bir mekanın yok denecek kadar az olduğunu belirten Eker, şöyle dedi:

"Bu talep doğrultusunda sadece kadınlara mahsus olan alanların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Burayı bir kıraathane şeklinde düşündük. Daha sonra yan unsurlar olarak sporu, kuaförlük, keçe, bilgisayar ve okuma-yazma kursları ile kadınların talep ettiği diğer kurslarla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Kadınlarımız bu kıraathanede istedikleri her şeyi bulabiliyor. Çocuklarını bırakıp çaylarını yudumluyor, kitap okuyor, spor yapıyor ve gönüllerinin istediği her şeyi ellerinin altında bulabiliyor. Burada kafalarını dağıtıp dinleniyorlar ve mutlu, huzurlu bir şekilde ayrılıyorlar."

Eker, tüm kadınların bu mekandan faydalanabileceğini aktardı.

- "Artık bizim de bir yerimiz var"

Kıraathaneye gelen kadınlardan Sevim Polat da bu mekanın açılmasından sonra artık kapalı bir alanda spor yapma, kitap okuma ve çay içme imkanı bulabildiğini dile getirdi.

Polat, "Artık sporumu burada yapıyorum. Spordan sonra çayımızı içebiliyoruz, rahatlıkla kitap okuyabiliyoruz. 40 yaşındayım ve ilk defa Diyarbakır'da böyle bir yer açıldığını duydum. Burası erkeklerin gittiği yerler gibi tasarlanmış. Erkekler rahatlıkla kıraathanelere gidebiliyor ama artık bizim de bir yerimiz var. Gelip çayımızı içebiliyoruz kitabımızı okuyabiliyoruz." diye konuştu.

Kadınlara yönelik bu tür yerlerin artırılmasını istediklerini anlatan Polat, kıraathane için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sevim Demirbaş ise, çocuğuyla kıraathaneye gelip güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocuklarını iyi yetiştirmek için mekanda kitap okuyarak kendini geliştirmeye çalıştığını aktaran Demirbaş, "Burası erkeklerin gittiği kıraathanelerden çok daha güzel. Burada bilgi ve eğitim var." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Handan Eker kıraathane

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