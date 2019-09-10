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Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Amasya’da açılan kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor.Kütüphanesi bulunan, çay ve kahvenin ücretsiz olduğu "Hilal Çay Evi" adı verilen kıraathanede kadınlar sohbet ediyor, kitap okuyor, altın günleri düzenliyor.

Amasya’da açılan kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor.
Kütüphanesi bulunan, çay ve kahvenin ücretsiz olduğu "Hilal Çay Evi" adı verilen kıraathanede kadınlar sohbet ediyor, kitap okuyor, altın günleri düzenliyor. Belediye binasının bir bölümünde oluşturulan kıraathane, kadınların isteklerini dinledikten sonra tasarlandı. Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serpil Demir, “Belediye Başkanımızın İlkeli duruş, ortak akıl, şeffaf belediyecilik sloganıyla çıkmış olduğu bu yolda belediye başkanımızın bayanlara öncelikle söz verdiği gibi bir çay evi projesi gerçekleştirilmiş oldu. Burada bayanlarımız geliyor, çaylar bizden hizmet bizden bedava. Bayanlarımız buradan faydalanıyor. Bayanlara özel bir kafe oldu. Bayanlarımızın rahat edebileceği, sohbet edebileceği bir ortam gerçekleştirildi” dedi.

Erkekler giremiyor
Ruhsat Denetim Müdürü Keriman Kutsal, “Bu projemizle beraber de bayanların memnuniyetini, iştirakini görerek, çok da güzel bir proje oldu. Erkekler giremiyor kesinlikle. Ayrıca burada çay, kahve, sohbet, günler yapılıyor, dedikodu yok sloganımız bu. Çay ücretsiz, sınırsız çay ikramımız var. Ayrıca çalışanlarımız bayan,oda ayrı bir özelliği" diye konuştu.
Bayanlar da bu durumdan gayet memnun İşitme engelli Şengül Çatal, “Çayımızı, kahvemizi burada içiyoruz, çok memnunum. Rahat edebileceğimiz bir yer. Sadece bayanların olduğu bir yer erkekler giremiyor" şeklinde konuştu.
Kıraathaneye her gün gelen bayanlardan Ayhan Kızılçay, “İl dışından gelen misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Çay, sohbet, muhabbet güzel bir ortam teşekkür ediyoruz kendisine” ifadelerini kullandı.

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor
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