Bu kış kıyafetlerde ‘romantizm’ ön planda

İSTANBUL / DHA, (Kurumsal Haber) - Eylül ayının gelmesiyle dolaplardaki yazlıklar yerini sonbahar-kış kıyafetlerine bırakmaya hazırlanıyor.

Markalar da 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını sezona hazırlamaya başladı. Bu noktada romantizmin ana felsefesinden hareketle kadınların hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyen tasarımlar ve keskin siluetler ile BEYMEN Collection 2019-2020 Sonbahar - Kış Kadın Koleksiyonu yeni sezon için vitrinlerdeki yerini aldı.

Koleksiyon, monokrom kemik-ekru ve acı kahve panter desen birliktelikleri ile duygu ve hayalleri özgürce yönlendirmeyi hedefliyor. Keskin ve maskülen prince-des-galles takım elbise ve pardösüler ise volan ve pili detayları taşıyor. Romantik ve duygusal boş tuval renkleri, feminen volan ve fırfır detaylar ile sonbaharı karşılayan koleksiyon, hayvan desenleri ve sürpriz detaylı maskülen takımlarla dengeleniyor. Siyah ve beyazın ön planda olduğu loungewear grubunda pijama pantolon takımlar, anvelop elbiseler, şehir ve iş hayatının temsilcisi kare desenli pantolon ve etekler dikkat çekiyor.