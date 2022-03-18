Bu Kış Yağan Kar Gaziantep'te Kuraklığı Giderdi

İklim krizinin etkisi tüm dünyada devam ederken, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kentler ise kuraklıkla mücadele ediyor.

Antep fıstığı ve zeytin başta olmak üzere birçok tarım ürününün yetiştiği kent olan Gaziantep’e 54 yıl sonra yağan yoğun kar çiftçinin yüzünü güldürürken, son yıllarda yağış olmaması nedeniyle kuruyan içme suyu kuyularının kapasitesini de yüzde 100 arttırdı.

Konuya ilişkin VOA Türkçe ’ye konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdülkadir Deniz, 1968 yılından bu yana ilk defa bu kadar yoğun kar yağışından dolayı hem tarım arazileri hem de toprak üzerindeki birçok ağaç ve bitkinin faydalandığını belirtti.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise kalınlığı 60 santimetreyi bulan karın erimesiyle birlikte kuraklıkla mücadele eden bölgede içme suyu kuyuları ve barajların yeniden istenilen seviyeye ulaştığını söyledi.

“54 YIL SONRA YAĞAN KAR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ’’

“Yıllardan beridir almadığımız kar miktarını bu yıl aldık’’ diyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Deniz, bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığı ağaçlarının ihtiyacı olan suya kavuştuğunu ifade ederek, “Kar yılı var yılıdır, hep bunu duyarız ve bu bir gerçektir. Fakat meteorolojik verilere göre en fazla yağan ve ilk yağan karın su oranı çok düşüktü. Beklenilen faydayı karşılamadı. Daha sonra yağan ikinci karın su oranı ise beklenilenden daha yüksekti. Bu da insanları biraz sevindirdi’’ dedi.

Kar yağışıyla birlikte eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlara zarar veren haşerelerin de donduğunu belirten Deniz, “Kar yağışının olması demek hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi demektir. Havanın bu şekilde soğuması ağaçlarda yıllardan beridir birikmiş olan kabuk altlarındaki bazı zararlı canlıları dondurarak öldürür. Bu da yine karın tarıma olan en büyük faydalarından biridir. Antep fıstığı başta olmak üzere ağaçlarımızın kışlık donlu geçen gün sayısı şeklinde bir ihtiyaçları vardır. Bu kar yağışı da ağaçların soğuklanma ihtiyacını yeterince karşılamıştır. Bu ihtiyaç karşılanmadığı zaman özellikle Antep Fıstığında verim düşüklüğü olduğu gözlenmiştir. Kar yağışının çatı çökmesi, seraların çökmesi gibi bazı fiziki zararlardan başka herhangi bir olumsuz yanı yoktur’’ diye konuştu.

“GAZİANTEP’İN SU SORUNU YOK’’

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 100 milyon metreküp suyun barajlara girdiğini belirten GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep için önümüzdeki yıl kuraklık riskinin olmadığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep uzun zamandır bu ölçekte kar yağışı almıyordu. Meteorolojik verilere göre 1968 yılının Şubat ayında kentimize 1 metre ölçeğinde kar yağdığı tespit edilmişti. O tarihten bu yana zaman zaman kar yağışı olsa da bu kadar fazla yağmamıştı. 60 santimetreyi bulan bu kar yağışı hem bizim barajlarımızı besleyen havzalarda hem de kent merkezinde çok güzel bir yağıştı. Tabi kar yağışları yüksek kesimlere de yağdıktan sonra yeni yeni erimeye başlayınca bizim bu Kartalkaya barajını besleyen Aksu Havzasında ve Düzbağ regülatörünü besleyen Göksu havzasında çok güzel akımlara ve debi geçişimine sebep oldu. Bugün itibariyle Kartalkaya barajımızda saniyede 30 metreküpün üzerinde su girişi var. Yılbaşında sadece 37 milyon metreküp suyumuz vardı ve doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesindeydi. Aradan geçen 2 buçuk ayda 104 milyon metreküp su Kartalkaya barajına girdi. Şu anda ise barajımızda 141 milyon metreküp suyumuz var. Bu da doluluk oranı olarak yüzde 85’e denk geliyor. Bu bizim için çok sevindirici çünkü geçtiğimiz yıl çok kurak bir yıldı ve yaz aylarında Kartalkaya barajımızdaki su miktarı uzun zamandır olmadığı kadar aşağılara düştü. Özellikle Ocak ayında etkili olan kar yağışı ile beraber barajımızdaki seviye hızla yükselmeye başladı. Bütün dünya ve ülkemizde bir iklim değişikliği konuşuluyor. Küresel ısınmadan dolayı yağış rejimlerinin değiştiği bir dönemde uzun yıllar görmediğimiz bir kar yağışının olması özellikle su temin eden idareciler için çok büyük bir zenginlik ve kazanım oldu.

Diğer yandan Ocak ayında yağan kar sonrası yağmurların da etkili olmasıyla barajlarda 141 milyon metreküp olan su miktarı, son haftada yağan kar ve yağmurla birlikte 160 milyon metreküpü bularak doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması tahmin ediliyor.’’

