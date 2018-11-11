Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

Cumhuriyetimizin kurucusu hakkında çok sayıda kitap bulmak mevcut. Biz de Atatürk'ü konu alan kitaplar arasından bir liste hazırladık. (cnn)

İşte Atatürk'ü anlatan kitaplar

1 / 17 Çankaya - Falih Rıfkı Atay, Pozitif Yayınları "Haber vereyim ki Atatürk ne yaptığını, nasıl yapacağını, kimlere ne yaptıracağını, kimleri nasıl ve nerede kullanacağını bilen pek hesaplı bir adamdı. Yapmış oldukları üzerinde istediğiniz tenkitlerde bulunabilirsiniz. Fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, dostluklarının, yakınlıklarının, sözde sırdaşlıklarının üstünde bilhassa "kendi kendine vefalı" bir lider olduğu su götürmez bir gerçektir. —Falih Rıfkı Atay Kurduğu Cumhuriyet'le adını tarihin şanlı sayfalarına yazdıran, Türk'ün ne olduğunu dünyaya gösteren, olağanüstü şartlarda ortaya çıkmış sıra dışı bir liderdi Atatürk. O işgal edilmemiş yeri, zaptedilmemiş toprağı kalmayan bir milletin küllerinden doğmasına önderlik etti. Büyük başarılara imza atmış Atatürk hakkında birçok kitap ve makale yazıldı. Atatürk hakkındaki her şey etraflıca tartışıldı., hala tartışılıyor. Bu yazılanların birçoğu ancak Atatürk öldükten sonra yazıldığı için, onu tanıyanların ilk elden verdiği bilginin kıymet-i harbiyesi daha önemlidir. Falih Rıfkı Altay 1923'den 1938'e kadar Atatürk'ün yanında bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş ve hatta birçoğuna şahit olmuş devrin önemli gazetecilerindendir. Çankaya Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplarla, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma. Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.

2 / 17 Atatürk - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İletişim Yayınları Atatürk'ün manevi şahsiyetine dair bu küçük tahlil tecrübesinde ne Kurtuluş Mücadelemizin, ne de Büyük Türk İnkilabının tarihini veya ideolojik tefsirini yapmak iddiası vardır. Böyle bir mevzu, ancak, muhtelif cinsten bir yığın vesikaya istinat edeceği gibi mahiyeti itibariyle de, Atatürk'le beraber kendisine yardım etmiş olan arkadaşlarının, kendisini hazırlamış olan siyasi ve içtimai hadiselerin, hulasa, bütün bir devrin tetkik ve tahlilini lüzumlu kılacaktır. Burada ise, Büyük Adam, daha plastik gösterilmek için tek başına ve yalın şahsiyet halinde alınmıştır; her portrede ve her monografyada yapıldığı gibi... —Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3 / 17 Hangi Atatürk - Attila İlhan, İş Bankası Kültür Yayınları "Mustafa Kemal'in gözünde, eylemin 'meşruluğu' demek, halkça onalanmış olması demektir. Yoksa Kongreleri, Büyük Millet Meclisi'ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. Şu sözlerini bir de: '... Bir devreye yetiştik ki, onda her iş meşru olmalıdır. Millet işleri de ancak milli kararlara dayanmakla, milletin genel duygularına tercüman olmakla gerçekleşir.' Siz Osmanlı ülkesinde, 'milli kararlara dayanmak', 'meşruluğu' bunda aramak ne demektir bilirmi misiniz? Padişahı ve Halifeyi silmek, hiçe saymak demektir! Mustafa Kemal, Amasya Tamimi'nden itibaren, Osmanlı meşruluğunu reddetmiş, tarihsel meşruluğu önemsemiştir. Buysa 'ihtilâl'in ta kendisidir." —Attilâ İlhan

4 / 17 Gazi Paşa - Attila İlhan, İş Bankası Kültür Yayınları 2005'in son aylarında yitirdiğimiz Attila İlhan'ın son romanı Gazi Paşa, 2006'nın ilk günlerinde okuruyla buluştu. Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli günlerini Mustafa Kemal'in yaşamı içinde anlatan roman, Kuvay-ı Milliye'nin İzmir'e girişi, Trakya'nın geri alınması ile bitiyor. Mustafa Kemal, Latife Hanım, Fikriye Hanım, İsmet Paşa, Hoca Paşa {Fevzi Çakmak) Mustafa Suphi, Çerkez Ethem, Kazım Karabekir... tümü çok yakından bildiğimiz isimler Attila İlhan kurgusu ile romana girip çıkıyorlar.

5 / 17 Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu - Lord Kinross, Altın Kitaplar "Bu kitap çağdaş Türkiye'yi yaratan ve tarihin akışını değiştiren büyük önder hakkındaki birçok bilgi eksiğini giderecek bir araştırma ürünüdür. "İşte, şimdiye kadar yayınlanmış en kapsamlı 'Atatürk' incelemesi...'Atatürk büyüleyici ve gizemli bir kişilik olarak belleklerde kalıyor." —The Times "Son zamanlarda yayınlanmış yaşam öykülerinden pek azı Lord Kinross'un 'Atatürk'ü kadar başarılıdır. Bu yapıt şan ve şerefin insan biçimine girmiş unutulmaz anıtıdır." —Sunday Telegraph

6 / 17 Gazi ve Fikriye - Hıfzı Topuz, Remzi Kitabevi "Beni iki kadın çok sevdi: Biri yanlız ben olduğum için, öteki mevkim için. "Mustafa Kemal'i karşılık beklemeden, yürekten, yalnızca "O" olduğu için seven tek kadın Fikriye... Milli mücadelede her zaman onun yanında olmasa da desteğini hep hissettiren Fikriye... Ne yazık ki Fikriye'nin, bu içten sevgisi karşılığında elde edebildiği tek şeybüyük bir hayal kırıklığı olmuştu....

7 / 17 Atatürk - Klaus Kreiser, İletişim Yayınları Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı bugüne kadar yerli ve yabancı birçok yazar tarafından anlatıldı bize. Osmanlı ve Türkiye tarihinin uluslararası düzeyde önemli uzmanlarından Klaus Kreiser'in çalışması, bu yığın içinde, öncelikle malzemesinin zenginliği, konuya hâkimiyeti, onlardan da önce soğukkanlılığıyla bunlar arasında ayırt edilecektir. Hamasi övgücülükten de, muhalif anlatıların keskinliğinden de uzak bir biyografi, elinizdeki. Büyük hükümler vermekten ziyade alçak sesle ve sakin konuşan, zamana ve insana dürüst bir ilgiyle bakan, nükteli, ferah bir anlatı. Yazarın deyişiyle asıl amacı, Mustafa Kemal'i tarihsel bağlamı içinde anlatmaktır. Klaus Kreiser, Atatürk'ün yaşam çizgisini "önceleri asker ve kendisini ulusal iradenin cisimleşmiş hali olarak gören bir siyaset adamı… daha sonraları ise dini ve dili, hukuku ve tarih anlayışını, kılık kıyafeti ve müziği derinden değiştirmek isteyen bir kültür devrimcisi…" olarak ele alıyor. "Atatürk'ün rejimi"ni, ağır bir "talim-terbiye diktatörlüğü" olarak tanımlıyor - yine de, iki dünya savaşı arasının diktatörlük rejimlerinden farklı bir rejim olarak tasnif ediyor. "Başöğretmen"in otoriter-karizmatik söyleminin, dinleyicilerinin "aklını başından almayı" hedefleyen bir hitabet olmadığını not ederken de benzer bir ayrım yapıyor Kreiser. Almanya'da kısa sürede ikinci baskısı yapılan kitap, öğrenciler için de araştırmacılar için de başvuru kaynağı niteliğindedir. Bu titiz biyografi, bize modern Türkiye'nin tarihini ve Atatürk kültünü yeniden düşünme fırsatı veriyor.

8 / 17 Tek Adam (3 cilt) - Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi Tek Adam (3 cilt) - Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi

9 / 17 Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları - Sermet Atacanlı, İş Bankası Kültür Yayınları Bazı kanaatler vardır ki, onların hesap ve mantıkla izahı pek güçtür. Özellikle muharebenin kanlı ve ateşli safhasındaki kanaatler... Bittabi her kanaat ve karar, içinde bulunulan durumu ve şartları tetkik ve bu tetkiklerin neticelerini sezmek ve değerlendirmek sayesinde doğar. —Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nın farklı bir açıdan öyküsü. Atatürk'ün muharebeler sırasında Türk üst komuta kadrosuyla ilişkileri, anlaşmazlıkları, kişilik çatışmaları. Muharebelerin ortasında yaşanan sıkıntılı dönemler, Atatürk ve komutanlar arasında gerginlikler. Rollerin değişip Atatürk'ün tek lider olduğu Cumhuriyet döneminde aynı komutanlar ile ilişkilerin seyri... Atatürk'ün muharebe meydanında karşı karşıya geldiği İngiliz ve Fransız komutanlarla, savaştan sonra kesişen yollar. Kanlı bir savaşın arkasından gelişen sıcak dostluklar. Arşivden yeni belgeler, bilinmeyen mektuplar, gün ışığına çıkan yeni fotoğraflar. Çanakkale nasıl geçilemedi, savaş ne pahasına kazanıldı? 100. yılında kimleri ve nasıl hatırlayalım, kimleri ve neleri unutmayalım?

10 / 17 Atatürk ve Demokratik Türkiye - Halil İnalcık, Kırmızı Yayınları “Atatürkçülüğü yorumlarken, günlük siyasi ve sosyal akımların etkisiyle onaylama veya bağnaz tepkilerle karşılaşmak olanaklıdır. Toplumumuzu, uzlaşmaz iki kitle halinde karşı karşıya getiren derin anlaşmazlığın, felaketli sonuçlar getireceğini daima hatırda tutarak karşıtlığı çözmek, uzalşma yollarını bulmak zorundayız. Yurdun geleceği için iki taraf da bağnaz, uzlaşmaz tavrından kurtulmak zorundadır. Demokrasi, toplumda barışı güvence altına almak için uzlaşma ve denge zeminidir.” —Halil İnalcık Atatürk, Anadolu coğrafyasında kültürel ve tarihsel değerler üzerinden Türkiye toplumunu bir değişim, yenileşme, gelişim sürecine taşıyan büyük bir düşünür ve eşsiz bir yeniden yapılanmanın mimarıdır. Çöken Osmanlı Devleti’nin yerine, Türkiye insanının katılımını ve bireysel insiyatifini harekete geçirecek, yepyeni bir siyasal ve sosyal yapılanmayı, yeni bir yaşam biçimini hayata geçirmeyi amaçlamıştır. Bu açıdan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri, yeniden yapılanma ve değişim atılımlarına bakılınca Atatürk’ün dehası çarpıcı bir hal almaktadır. Cumhuriyet Türkiyesinin hangi evrelerden geçerek, ne tür bir düşünsel birikimin üzerine kurgulandığı sorunu, bu kitabın ana eksenini oluşturuyor.

11 / 17 Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı, Kronik Kitap “Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur.” —İlber Ortaylı Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, evvela imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor. Akabinde Atatürk’ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor. Ordumuzun İtilaf devletleriyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, kutlu zaferlerimiz Çanakkale ve Kutü’l Amâre, Mondros, son padişah Vahideddin, bir milletin ve ülkenin ölüm fermanı olan Sevr… Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’e giden yol... Saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılablar... Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk... İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Türk tarihçiliğine hiç unutulmayacak ve sürekli başvurulacak bir rehber kitap daha kazandırıyor...

12 / 17 Atatürk, Modern Türkiye'nin Kurucusu - Andrew Mango, Remzi Kitabevi Uzman bir yazar, nesnel bir yapıt; İşte Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesi!... İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor. Türkiye'nin, bağımsızlığı ve varoluşu yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor. Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için "O, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri" diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal önder... Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan... Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan... Mango, bu olağanüstü çalışmasıyla, Atatürk'ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize. Bu basımda Saltanat ve Cumhuriyet dönemine ilişkin tüm yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Çoğu eski yazı birçok belge aslından olduğu gibi aktarılmış, döneme özgü söyleyiş ve ifade özellikleri korunmuştur.

13 / 17 Ama Hangi Atatürk - Taha Akyol, Doğan Kitap Atatürk resimlerinden birini seçerek öbürlerinden çok farklı, hatta öbürlerine zıt Atatürk kurguları yapmak mümkün ve kolaydır. Sol Kemalistlerin kurguladığı Kalpaklı Mustafa Kemal, Milli Mücadele dönemindeki sol resimleri kullanan Mustafa Kemal Paşa'dır. Baş Dostu Lenin'dir. Doğan Avcıoğlu'nun kurguladığı Atatürk' tür bu. Atillâ İlhan'ın 'Gazi'si de elbette solcudur, ama daha 'Asyalı'dır, Sultan Galiev'le tarihsel duruş beraberliği vardır, o bakımdan Avcıoğlu'nun Atatürk'üne göre Atillâ İlhan'ın Gazi'sinde Müslüman kimliği ve Asyalı vasfı hayli belirgindir. Necmettin Erbakan'ın ' Atatürk yaşasaydı o da Refah Partili olurdu' sözü, Milli Mücadele'de yoğun bir şekilde İslami terimleri vurgulayan, Kuran'dan ayetler okuyan, dualar eden ve Batı ile savaşan Mustafa Kemal Paşa'ya yöneliktir. Bir de tabii 'Alafranga Atatürkçüler'in kurguladığı Atatürk var. Bu terim merhum Atillâ İlhan'ındır. Peki hangisi, hangi Atatürk? Bu soru yanlıştır. Çünkü...

14 / 17 Güneşi Özledik - Ruşen Eşref Ünaydın, Ka Kitap "Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki muhabbetim değil; bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık saçmaya ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir." Mustafa Kemal'e ait yukarıdaki satırlarda övgüyle söz edilen gençliğin ve Türk milletinin 1938 senesinden bu yana ne büyük kayıplar verdiğini, Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığı döneminde genel sekreterliğini yapmış, en yakınındaki isimlerden biri olan Ruşen Eşref Ünaydın'ın birinci el tanıklıkları, gözlemleri ve hatıralarını anlattığı, bazılarını ilk defa işiteceğiniz Milli Mücadele ve Atatürk'e dair bu eserin her satırını ibretle okuyacaksınız.

15 / 17 Bir Dahinin Hürriyet Aşkı - Fahri Özdemir, Hürriyet Kitap Doğan Hızlan’ın Ön sözüyle… Bir Dahinin Hürriyet Aşkı’nda; nadir bulunan 1000 fotoğraf ile Türk Devrimi’ni ve Atatürk’ün dehasını yeniden keşfedin! Birçoğu ilk defa yayımlanan yaklaşık 1000 adet fotoğraf, alanında uzman bilim insanlarının metinleri, 386 sayfalık büyük boy, kuşe kâğıda, ciltli, Atatürk fotoğrafları Albümü ile Türk Devrimi’ni ve dönemin ekonomik, sosyal ve politik şartlarının analizini alanında uzman isimlerden okuyun. Görülmemiş fotoğraflarla Atatürk’ün dehasını yeniden keşfedeceksiniz. Kuşaklardan kuşaklara armağan edilecek bir kitap. “(…) Benim naciz vücudum, bir gün elbette toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır ve Türk milleti, emniyet ve saadetini zâmin prensiplerle medeniyet yolunda tereddütsüz yürüyecektir…” Metinler: Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA - Prof. Dr. Şerif MARDİN - Prof. Dr. Macit GÖKBERK - Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARC

16 / 17 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Soy Kütüğü - Mehmet Ali Öz, Kişisel Yayınlar Atatürk diyor ki; Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir; yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır." "... Türklüğün çektiği felaketler, maruz kaldığı tehlikeler ve musibetler, hep kendi öz benliğini, milli varlığını ihmal ederek, nereden geldikleri, ne oldukları, hangi nesle mensup bulundukları belirsiz bir takım kimseleri kendilerine reis tanıyarak onların şuursuz bir vasıtası olmak mevkiine düşmüş olmasıdır." "İşittiniz sizin için çalışacak sizin için çalışacağım. Benim kuvvetim, size olan muhabbetim ve sizin bana olan muhabbetinizdir. Bu millet, bu memleket, dünyanın en makul bir varlığı olacaktır. Bu milleti öbür milletler üzerinde görmeden ölmeyeceğim." "Yaratılışımdaki tek fevkalâdelik Türk olarak dünyaya gelmemdir... Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir." Ne mutlu türküm diyene...