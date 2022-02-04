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  4. Bu kıyafetleri giyiyorsanız dikkat! Sivrisineklerle ilgili şaşırtan araştırma

Bu kıyafetleri giyiyorsanız dikkat! Sivrisineklerle ilgili şaşırtan araştırma

04.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan bir araştırma sivrisineklerle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, sivrisinekler kırmızı, turuncu ya da siyah giyen kişileri daha fazla ısırıyor. Bilim insanları ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Bu kıyafetleri giyiyorsanız dikkat! Sivrisineklerle ilgili şaşırtan araştırma

Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü. Araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

KIRMIZI, TURUNCU VE SİYAH RENKLİ KIYAFETLER GİYENLER DİKKAT

Çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

YEŞİL, MOR, MAVİ YA DA BEYAZ RENKLİ KIYAFETLER SİVRİSİNEKLER TARAFINDAN ISIRILMAYI ENGELLİYOR

Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti. (AA)

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