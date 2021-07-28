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Bu klimalarla sıcak havalayı dert etmeyeceksiniz!

28.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bunaltıcı yaz sıcaklarına karşı en etkili çözüm olan klimaları sizler için derledik.

Bu klimalarla sıcak havalayı dert etmeyeceksiniz!

Yaz günlerinde kapalı mekânlarda vakit geçirmek oldukça bunaltıcı oluyor. Havadaki nemi dengeleyen ve her zaman sabit bir serinlik sağlayan çevre dostu klimalar ise en büyük kurtarıcımız. Bunaltıcı yaz sıcaklarından korunmanız için birbirinden kullanışlı klimaları sizler için bir araya getirdik.

1- Klimada Baymak farkı

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Baymak klimanın farklı kullanım modları sayesinde bulunduğunuz ortamı istenilen sıcaklığa kolayca getirebilirsiniz. Çevre dostu olan bu klima, aynı zamanda A++ enerji sınıfında bulunan bir ürün.

Baymak Dolce Vita klimaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Çevre dostu serinlik

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Sıcak havanın etkisini azaltırken aynı zamanda çevre dostu bir ürün kullanmak istiyorsanız Arçelik İnverter klima tam size göre. Çalışırken düşük fan hızı sayesinde oldukça sessiz çalışan bu klima, A++ enerji sınıfında bulunan bir ürün.

Arçelik Ekolojik İnverter klimaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- LG Dual Eco ile havanız her zaman temiz kalsın

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LG markasının en beğenilen klima modeli olan Dual Eco, havadaki bakterileri ve küf benzeri oluşumları engelliyor. Oda içerisinde bulunan kişi sayısına göre, ortam atmosferini kontrol etme imkanı sunan ‘Aktif Enerji Kontrolü’ seçeneği ile geleneksel klimalara oranla çok daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

LG’nin Dual Eco modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Baymak Elegant Plus klima ile ortam sıcaklığı kontrol altında

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‘iFEEL’ teknolojisine sahip Baymak Elegant Plus klima, sensörler sayesinde ortamdaki sıcaklığı tespit eden ve sağlıklı sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan bir ürün. Hava koşulları nasıl olursa olsun, iki yönlü işleve sahip inverter klima size her sezon dilediğiniz sıcaklık koşullarını sunacak.

Baymak ELEGANT PLUS’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Biraz sessizliğe ve serin bir ortama ihtiyacım var mı dediniz?

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Kolay temizlenen bir dizayna sahip olmasının yanı sıra, oldukça sessiz çalışan Eca Spylos klima, barındırdığı teknik özellikleri sayesinde diğer ürünlerden kolayca ayırıyor. Kademeli fan hızı ve akıllı kanat yönlendirmesi; gün içinde konforlu bir kullanım sunarken rahat uyku modu ise gece kullanımı kolaylaştırıyor.

ECA SPYLOS modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Klasik ve sadelikten vazgeçmem diyorsanız bu ürün tam size göre

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Sade görünüme sahip olan bir klima arayışındaysanız Dolce Vita 12 tam size göre.

Dolce Vita 12 modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.


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