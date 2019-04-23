HABER

Bu kolilerde tebessüm var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 20:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel olarak düzenlenen “Bir Koli Tebessüm Kampanyası” kapsamında içerisinde çeşitli hediyelerin yer aldığı 400 koli öğrencilere ulaştırıldı.Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlı gençler tarafından oluşturulan Genç Kahramanmaraşlılar Platformu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Bir Koli Tebessüm’ projesi düzenledi.

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel olarak düzenlenen “Bir Koli Tebessüm Kampanyası” kapsamında içerisinde çeşitli hediyelerin yer aldığı 400 koli öğrencilere ulaştırıldı.
Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlı gençler tarafından oluşturulan Genç Kahramanmaraşlılar Platformu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Bir Koli Tebessüm’ projesi düzenledi. Projede, içerisinde kalemden deftere silgiden boyaya çeşitli kırtasiye malzemeleri, çocukların zeka gelişimleri için satranç seti, zeka küpü, hobi malzemeleri, sanat materyalleri ve TÜBİTAK Bilim Çocuk dergilerinin de yer aldığı hediye kolileri öğrencilere verildi.
Çocuklara hitaben, Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kurucular Kurulu üyeleri tarafından yazılmış olan mektup da hediye kolileri içerisinde yerini aldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların masum yüzlerinde ufak bir tebessüm olmak ve onların güzel yüreklerine dokunmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını belirten Platform Başkanı Ecerkale, “Başlattığımız bu kampanyada 400 hediye kolisi hazırladık. Bu kolileri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile tamamı birleştirilmiş sınıflardan oluşan, Afşin Ördek İlkokulu, Andırın Boztopraklı İlkokulu, Çağlayancerit Kale Köyü Cemalobası İlkokulu, Dulkadiroğlu Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Ekinözü Kabaktepe Çayobası İlkokulu, Elbistan Karamağra İlkokulu, Göksun Karadut Ağıl İlkokulu, Nurhak Barış İlkokulu, Onikişubat Maksutlar Dönükler İlkokulu, Pazarcık Göynük İlkokulu, Türkoğlu Yenipınar İlkokulu öğrencilerine ulaştırdık. Çocuklarımızın bayramlarını tekraren kutlarken onların bu bayramı mutlu bir şekilde karşılamasına destek olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Hediyelerin dağıtımına Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Çetin, Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kurucu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, Başkan Yardımcısı Talat Giray Kayıran, Kurucu Üyeler Mevlüt Döndüoğlu, Şahin Akdeniz ve Serkan Sağır katıldı.

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklamasıBakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.