Bu konsol Türkiye’de peynir ekmek gibi satar

Tam da bu noktada Microsoft, Türk oyuncularının karşısına uygun fiyatlı yeni nesil oyun konsolu Xbox Series S ile çıkacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi dünyanın en güçlü oyun konsolu önümüzdeki nesilde Xbox Series X olacak. Ancak bunun fiyatı muhtemelen 499 dolar bandında olacak. Series S modelinin daha düşük donanıma sahip olması fiyatının da bu yüzden 359 dolar bandında olması bekleniyor.

XBOX SERİES S ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Series S modeli düşük donanımlı olmasına rağmen 1080P ve 1440P çözünürlüklere destek verecek. 4 teraflops gücünde grafik birimi, AMD Zen 2 işlemci ve 7.5 GB GDDR6 RAM ile gelecek olan bu model, Serie X’in üçte biri gücünde olacak. Bu yüzden gerçek 4K deneyimi bu konsolda olmayacak.

Xbox Series X‘te 12 teraflops gücünde grafik birimi, 16 GB GDDR6 RAM ve 8 çekirdekli 3.8 GHz hızında çalışan özel AMD Zen 2 işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Series X 4K/60 FPS’i hedeflerken Series S modeli ile 1080P/60 FPS’i hedefleyecek. Xbox One X’in bile 6 teraflops gücünde grafik birimine sahip olduğu yerde Series X’in nasıl olacak da 60 FPS vereceği büyük merak konusu. Xbox One X bile hala çoğu oyunda 30 FPS’in üzerine maalesef ki çıkamıyor.

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