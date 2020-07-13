Bu konuda bilgi eksikliği çok fazla! Uzmanlar hamilelikte cinsellik konusunda uyardı...

Hamile olduğunuz andan itibaren neredeyse hemen her konuda çevrenizdeki insanlardan bir şeyler duyarsınız. Hatta her ne kadar çok özel bir konu olsa bile bu konuşmalar cinsel yaşantınıza kadar gelebilir. Ve genel olarak bu konuda genellikle sizi sınırlandırıcı ve cinsellikten uzak durmanızı salık veren öğütlerle karşılaşırsınız. Oysaki gerçek hiç de böyle değildir.

ASLOLAN SİZİN VE BEDENİNİZİN NE DEDİĞİ

Biraz önce de söylediğimiz gibi hamileliğiniz esnasında cinsel yaşantınıza ilişkin çevrenizin söyledikleri değil, bedeninizin ve sizin ne söylediğiniz önemlidir. Eğer doktorunuzun yönlendirmelerinde ya da sağlık durumunuzda ekstrem bir durum söz konusu değilse bunun belirleyicisi tamamen siz olmalısınız.

Hamileliğin ilk üç ayında genellikle birçok anne adayında mide bulantısı, baş dönmesi ve sürekli uyku hali yaşandığı görülür. Tüm bunlara rağmen aynı zamanda hormonlara bağlı olarak cinsel arzunuzun arttığını da hissedebilirsiniz. Bu nedenle hamileliğinizin ilk üç ayında bebeğin cinsel ilişkiden zarar görebileceği gibi söylentiler nedeniyle cinselliğinizi engellemenize hiç gerek yok diyebiliriz. Tabii ki doktorunuz bu konuda ayrıca bir uyarıda bulunmamışsa...