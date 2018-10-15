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Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

3 yaşındaki Dost isimli köpek, yetenekleriyle görenleri hayrete düşürüyor.Samsun'da Necati Sezgin isimli kişinin Alman kurdu cinsi köpeği komut dışında hareket etmiyor. Denize atılan çöpleri kafasını suya sokarak çıkartan Dost, ağaçları buduyor, yerleri süpürüyor. Üstlendiği işler haricinde denize girmeyi ve oyun oynamayı çok seven Dost, oyun sonrası duş alıp temizlenmeyi de ihmal etmiyor.

Oyun sonrası kirlendikten sonra yakınındaki hortumun yanına giden Dost isimli köpek, sahibinin gelmesi sessizce bekleyip kendisini yıkamasını istiyor. Köpeğinin pek çok yeteneği olduğunu söyleyen Necati Sezgin, Dost'un köpekten çok daha fazlasını olduğunu söylüyor.

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Necati Sezgin isimli bir vatandaşın 3 yaşındaki Alman kurdu cinsi 'Dost' isimli köpeği, ilginç yetenekleriyle dikkat çekiyor. Dost, sahibinin denize attığı taşları önce ayaklarıyla buluyor sonra kafasını suya sokarak ağzıyla sudan çıkarıyor. Denize girmeyi çok seven ’Dost’, denizden taş çıkarmaktan büyük bir keyif alıyor. Dost, denizden taş çıkardıktan sonra ağaçların dallarını budamayı da çok seviyor.
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Sahibinin komutuyla ağaç dallarını budayan Dost, boyunun yettiği yerlerdeki dallara zıplayarak dalları kopartıyor. Yaptığı onca ilginç davranışla yetinmeyen Dost, sahibinin işlettiği çay ocağını ağzında süpürge tutarak süpürüyor. Sahibinin komutu dışında hareket etmeyen Dost, oyun oynadıktan sonra yakındaki hortumun yanına giderek yıkanma pozisyonu alarak sessizce sahibini bekliyor. Sahibine kendisini yıkatan Dost, ardından dinlenmeye ve güneşlenmeye geçiyor.
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'KÖPEĞİM DENİZDEN TAŞ ÇIKARTIYOR, AĞAÇ BUDUYOR, ETRAFI SÜPÜRÜYOR'

'KÖPEĞİM DENİZDEN TAŞ ÇIKARTIYOR, AĞAÇ BUDUYOR, ETRAFI SÜPÜRÜYOR'
Dost’un birçok özelliği ve yeteneği olduğunu ifade eden Dost’un sahibi Necati Sezgin, “Dost, 3 yıldır benimle beraber yaşıyor. Elime doğdu. Her köpek gibi sadıktır ama diğer köpeklerden ayrılan farklı özellikleri var. Denize dalmayı sever. Denize attığım taşı ayaklarıyla bulup, ağzıyla çıkartır. Karga kovalamayı çok sever. Ayrıca Dost’a, ‘Ağaç budama makinem’ derim. Ağaçlara zıplayarak boyunun yettiği dalları kopartmayı çok sever. Süpürgeyi ağzıyla tutup, etrafı süpürür, bana yardımcı oldur.
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Ayrıca çok seçicidir. Alkollü bir insanı anlar ve havlar. Hayvanları sevmeyenler insanları da sevmezler. Dost benim için bir köpek değil gerçek anlamda bir dostum. İnsanlar, sokakta gördükleri zaman hayvanları iteliyorlar ya da kötü davranıyorlar. Böyle yapmasınlar. Onlar da Allah’ın yarattığı canlılar.
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İnsanları karşılıksız seven tek hayvan köpeklerdir. Bir hayvanın karnını doyurur, sevginizi de verirseniz yeterlidir. Ama bir insana 10 gün iyilik yapıp, 11. gün yapmazsanız, farklı şeyler düşünürler” dedi.
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köpek Samsun

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