Bu köpekler Mehmetçiğin en büyük yardımcısı

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Jandarma Genel Komutanlığından verilen özel izinle kapılarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açtı.

Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın açıklamasında, “Öncelikle Jandarma teşkilatının gururu Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’na hoş geldiniz. Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla, görev yapan tüm köpek ve kullanıcılarının eğitimleri, ihtiyacın karşılandığı tek merkez olan JAKEM Komutanlığında yapılmaktadır” dedi.

JAKEM Komutanlığında bulunan bomba arama köpekleri Cimcime ve Kobra, bomba düzeneklerinin saklandığı yerleri kısa sürede bulurken özellikle zorlu arazi şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiklerin yol aramasında döşenen mayınları fişek ve tren yoluna gizlenmiş mayını ise Orfoz’un dakikalar içerisinde bulması dikkatlerden kaçmadı. Bomba arama köpekleri patlayıcı maddeyi tespit ettiği alanda oturarak eğiticisine burada bomba var mesajı veriyor.