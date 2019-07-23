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Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görev yapan köpekler eğiticileriyle birlikte selfie çekiniyor ve kalp masajı yapıyor.Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görev yapan köpekler eğiticileriyle birlikte selfie çekiniyor ve kalp masajı yapıyor.
Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
JAKEM’de eğitimlerine devam eden köpeklerin yaptıkları ise izleyenleri hayrete düşürüyor. JAKEM’de görev yapan Rüzgar isimli köpek eğiticisi ile birlikte selfie çekinirken eğiticinin kalp krizi geçirmesi sonrasında ise kendisine kalp masajı yapması dikkatlerden kaçmadı. Dost isimli köpek ise eğiticisi ile birlikte komando dansı yapmasının yanı sıra şınav çekiyor ve eğiticisine mekik çekerken yardımcı oluyor.
Aynı zamanda JAKEM’de eğitilen köpekler yine eğiticileri ile birlikte sürünürken, iz takibinde bulunuyor. Eğitim alan köpekler en sonunda ise Türk bayrağına saygı duruşunda bulunuyor.

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
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