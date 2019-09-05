HABER

Bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği tarafından alınan kararla tehlike arz eden hayvanları besleyenlere 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanacağı, hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.Sivas İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.

Sivas Valiliği tarafından alınan kararla tehlike arz eden hayvanları besleyenlere 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanacağı, hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.
Sivas İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesi hatırlatılarak Sivas’ta; Pitbull, Japanese Tosa, Doğa Argentino, Fila Brasilerio ve bu ırkların melesi olan köpeklerin beslenmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada bu ırkların Türkiye’ye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas yapılmasının, sergilenmesinin ve hediye edilmesinin yasak olduğu vurgulandı. Bu ırk hayvanları bulunduranlara hayvan başına 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanarak, hayvanlara da el konulacağının altı çizildi.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Şeker pancarı üreticisi mutlu (2)Şeker pancarı üreticisi mutlu (2)
İzmir Büyükşehir'den Eymen ile ilgili 'cenaze aracı' açıklamasıİzmir Büyükşehir'den Eymen ile ilgili 'cenaze aracı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.