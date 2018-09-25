Bu Köprü Deprem Aktivitelerini de Kayıt Edecek

Gerald Desmond Köprüsü, ülkenin en işlek ikinci limanı olan Long Beach limanına uzanıyor. Bu köprü, yük tırları ve Güney California sakinleri için kritik önem taşıyor.

1968’de inşa edilen karayolu ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önümüzdeki yıl bu karayolunun yerini alması planlanan yeni köprü, sadece limana ulaşım sağlamayacak. Mühendislere ve sismologlara, bir deprem sırasında maruz kaldığı sarsıntıyla ilgili bilgi de aktaracak.

Long Beach Limanı yetkililerinden Duane Kenagy, köprü üzerine sismik bir olay veya şiddetli yer sarsıntısına yol açan herhangi bir şeyden kaynaklanan ivmeyi ölçen 175 adet ivmeölçer yerleştirdiklerini belirtiyor.

Köprü, 6,5 ila 7 şiddetinde depremlere yol açabilecek iki aktif fay hattından sadece birkaç mil uzakta.

Depremin şiddeti, yerin ne kadar hızlı hareket ettiği ve köprüyü hangi yörüngeden vurduğu gibi veriler otomatik olarak bilim adamlarına ulaşacak. Bilim adamları bu verileri inceleyecek ve deprem veri tabanına ekleyecek.

California’da sensör taşıyan köprüler olsa da ilk kez bu köprünün tasarımında, sensörler daha inşaat başlamadan projeye dahil ediliyor.

Yeni köprü, 100 yıl hizmet verecek şekilde tasarlandı.

