Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor

1983 yılında 2 dönümlük arazide gül fidanı diken Düzen ailesi, köyde gül yetiştiriciliğinin öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Gül üretimiyle ünlü 300 nüfuslu köyde gül tarlalarına giden vatandaşlar, ürettikleri gülleri toplamaya başladı. Yaklaşık 50 gün boyunca devam edecek gül hasadında vatandaşlar sabah 5’de gül hasadına başlıyor. Çalışmalar öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

Afyonkarahisar’daki alternatif turizmi tanıtım çalışmaları sürüyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, ildeki alternatif turizmin gelişmesine yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında gül hasadının devam ettiği tarlaları görüntüleyerek bölgenin fotoğraf arşivi oluşturdu. Bu şekilde de Afyonkarahisar’ın ve ilçelerinin sahip olduğu değerleriyle tanıtılması hedefleniyor.

1983 YILINDA İLK GÜLÜ DÜZEN AİLESİ DİKTİ

İlk gül fidanını emekli öğretmen Hüsem Düzen ve eşi Ayşe Düzen 1983 yılında dikti. O günlerde 2 dönüm alanda dikilen gül fidanları şimdilerde bin hektarlık alanı kapladı. O günleri anlatan Hüsem Düzen, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Köyümüz orman köyüdür. Eskiden hayvancılık vardı. Şimdi güle başladık. Biz burada 15 dönüm arazide gül üretiyoruz. Bu araziden 6 ton gül üretebiliyoruz. Tabi hava şartları elverişli olursa her hangi bir don vurmazsa 10 tona yakın bir üretimimiz olabilir.”

GÜLÜN KOKUSUNA KUŞ CIVILTILARI EŞLİK EDİYOR

Ayşe Düzen ise, gül bahçesinde kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, şunları ifade etti:

“Biz 35 yıldır bununla uğraşıyoruz. O gün herkesin merkebi, yani eşeği vardı. Fakat bu gül üretimiyle birlikte bugün herkesin arabası, traktörü, her türlü tarım makinasına sahip oldular. Buraya geldiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Severek yapıyoruz. Bu gülün kokusu ve etraftaki kuş cıvıltıları bize çok iyi geliyor”