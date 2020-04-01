Bu köy koronavirüsten asma köprüye yaptıkları kilitli kapı ile korunuyor

Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünün arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, Gökçele Mahallesi'ne ulaşımı sağlamak için DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Cehennem Deresi üzerine 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metre uzunluğa sahip asma köprü inşa edildi. Göçlerin ardından boşalan mahallede kalanlar, koronavirüsten korunmak için köprünün ortasına güvenlik nedeniyle kilitli demir kapı yaptırdı. Mahalle halkında bulunan anahtarla açılarak kapıdan girilen Gökçele'de, yeniden kapı kapatılıp kilitleniyor.

'MAHALLEYE TEK GİRİŞ YOLU BU KÖPRÜ'

Evlerine ve bahçelerine bu köprüden ulaştıklarını belirten Rüstem Çelik, "Eskiden kalabalık bir köyümüz vardı. Köyümüz baraj suları altında kalınca insanlar buraları terk edip gittiler. Koca köyden geriye sadece bu 3 haneli mahalle kaldı. Mahallemizdeki evlerimize ulaşabilmemiz için bize asma köprü yaptılar. Mahalleye tek giriş yolu bu köprü. Zaten burada 3 kişiyiz. Bazı zamanlarda mahallede tek kaldığımız da oluyor. Buralar ıssız, terk edilmiş yerler. Biz de bu köprüye demir kapı yaptırıp, kilitledik. Koronavirüs nedeniyle herkes gelip girmesin diye kapıyı kilitli tutuyoruz. Böyle önlem aldık" dedi. (DHA)

