Bu Köyde 7’den 70’e Tiyatro Var

Yaş ortalamaları 50. Ama içlerinde 10 yaşında olan da var, 70’ini geçen de. Çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Büyük bir kısmı doğma büyüme Ulamışlı. Bazıları sonradan köye yerleşenler.

Hepsinin ortak noktası tiyatro sevgisi. İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış köyünün verimli topraklarına üç yıl önce ekilen tiyatro tohumu, bütün köye kök salmış. Birçoğu köyde tiyatro ekibi oluşturulmadan önce seyirci olarak bile girmediği bir dünyada, şimdi usta oyunculara taş çıkartıyor.

Tiyatronun yönetmeni Vedat Murat Güzel, bugünlere gelmenin kolay olmadığını söylüyor. VOA Türkçe’ye konuşan Güzel, tiyatronun ilk kuruluş dönemini şöyle anlatıyor: “Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı iken Ulamış Köyü’nde sanat adına bir şeyler yapma fikrini gündeme getirdi. Ben de seyirlik köy oyunları oynayan bir tiyatro oluşturabileceğimizi söyledim. Ama bunu hayata dökmek düşündüğümüz kadar kolay olmadı. Çalışmalara dört beş kişi ancak geldi. Bunun üzerine köyde kurulan pazar tezgahlarını gezdik, ev ziyaretleri yaptık. ‘Oynamaya değil, izlemeye gelin’ dedik. Daha sonra izlemeye gelenler katılmak istedi. Derken sayımız otuza kadar ulaştı.”