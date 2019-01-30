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Bu köyde her evde kaz yetiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Dodurga köyünde doğal ortamda üretilen kazlar, özellikle turistik bölgedeki oteller ve çevre illerden büyük ilgi görüyor.Kış aylarında tüketimi artan kazlar, 70 haneli Dodurga köyünde evlerde yetiştirilerek iç piyasaya satılıyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Dodurga köyünde doğal ortamda üretilen kazlar, özellikle turistik bölgedeki oteller ve çevre illerden büyük ilgi görüyor.
Kış aylarında tüketimi artan kazlar, 70 haneli Dodurga köyünde evlerde yetiştirilerek iç piyasaya satılıyor. Köydeki kaz üreticilerinden Yılmaz Demir, bu yetiştiriciliği çok eski yıllardan bu yana yapmakta olduklarını anlattı. Demir “Tamamen doğal ortamda,kuluçka yöntemiyle kaz üretiyoruz. Bu kazlara İstanbul, Antalya, Ankara gibi illerin yanı sıra diğer otel olan illerden talep oluyor. Çevrede Dodurga kazı diye bilinir. Kışın daha lezzetli olur. Suyu ile bulgur pilavı lezzetli olur. Dedelerimizden gelme bu kazlar. 300 yıllık kazları doğal kuluçka yöntemi ile üretiyoruz. Köyümüzün yakınında temiz su kaynağı var. Orada banyolarını yaparlar kışında kar yedikleri için oldukça lezzetli olur” dedi.

"Kaz üretimi 3 asırdır devam ediyor"
70 hanelik köyde herkesin kaz üretimi yaptığını belirten Köy Muhtarı Turan Eğilmez; “Köyümüzde kazların üretimi 3 asırdır devam ediyor. Doğal ortamda kendi kazlarımızdan üretim yapıyoruz. Köyümüzde 70 hane var ve her hanemizde 50 ile 100 arası kaz bulunuyor. Genellikle otellerden Antalya’dan ve çevre illerimizden talepler geliyor ve toplu şekilde alımlar oluyor. Kazlarımıza kış aylarında daha fazla rağbet oluyor daha lezzetli olduğu söyleniyor. Hakikaten kış aylarında daha lezzetli oluyor. Her yerden talep oluyor. Fiyatları ise yazın düşük oluyor 70-80 lira kış aylarında ise 100 ila 150 lirasında satılıyor. Köyün genelinde kışın bin ile bin 500 civarında kaz oluyor bu da her yıl değişiyor” ifadelerini kullandı.

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