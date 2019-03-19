Bu köyde her salı 'kadınlar günü'

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesine bağlı Karatepe köyünde, 5 yıldır her salı, 'kadınlar günü'. Salı günleri köy konağındaki lokalde bir araya gelen kadınlar, çay içip, kitap ve gazete okuyor, el işi örüp, sohbet ediyor. Erkekler ise, ev ve bahçe işlerini yapıyor.

Karatepe Muhtarı Rumi Erikçi'nin yönlendirmesiyle, 5 yıl önce salı günleri 'kadınlar günü' ilan edildi. 112 haneli yaklaşık 300 nüfuslu köyde, kadınlar her salı günü, köy konağında bir araya geliyor. Çay içip, kitap ve gazete okuyan kadınlar, el işi örüp, sohbet ediyor. Getirdikleri yiyecekleri birbirlerine ikram ediyor. Salı günleri gönüllerince dinlenen kadınlara destek veren erkekler ise, ev ve bahçe işlerini yapıyor. Ev ve bahçe işlerini ise erkekler yapıyor. Eşi lokale giden kocalar, yemek yapıp, bulaşık ve çamaşır yıkıyor.

'KADINLAR LOKALDEYKEN EV İŞLERİ ERKEKLERİN'

Karatepe Köyü Muhtarı Rumi Erikçi, kadınların bir araya gelerek haklarını bilmesinin önemli olduğunu belirterek, buna katkı sağlamak amacıyla her salı gününü 'kadınlar günü' ilan ettiklerini anlattı. Erikçi, "Köyde erkekler olarak, 'kadınlar günü yılda bir kez değil, haftada bir gün olsun' diye karar aldık. 'Erkekler de bu günde ev işlerine yardım etsin' dedik. Bizim köyümüzde hayat müşterektir, kadın ve erkek eşittir" dedi.