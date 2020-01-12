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  4. Bu köyde kimse sigara içmiyor

Bu köyde kimse sigara içmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.
Gercüş ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı. Sigaraya bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli spor yapıyor.
Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. Biz de hem dedelerimizin nasihatlerine hem de Cumhurbaşkanı'mızın sigara konusundaki hassasiyeti dikkate alıp 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık" dedi.

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