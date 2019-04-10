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Bu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

BİTLİS merkeze bağlı Keklikdüzü köyünde, muhtarlık seçimi, 90 yıldır ihtiyar heyetinin tek aday göstermesiyle yapılıyor.  Keklikdüzü'nün ihtiyar heyeti, seçim öncesi bir araya gelerek, muhtar adayını belirliyor.

Bu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkeze bağlı Keklikdüzü köyünde, muhtarlık seçimi, 90 yıldır ihtiyar heyetinin tek aday göstermesiyle yapılıyor.
Keklikdüzü'nün ihtiyar heyeti, seçim öncesi bir araya gelerek, muhtar adayını belirliyor. İhtiyar heyetinin gösterdiği tek aday, köylülerin de destek vermesiyle muhtar seçiliyor. Çalışacak en uygun adayın belirlendiğini anlatan köylüler, uygulamanın 90 yıldır sürdürüldüğünü belirtirken, bu sayede muhtarlık kavgası çıkmadığını dile getirdi. Köyde, 90 senede ikinci muhtar adayının çıkmadığı belirtildi.
Yaklaşık 400 nüfuslu ve 25 haneli Keklikdüzü köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından tek aday Cesim Aydın muhtar oldu. Kırgınlıkların olmaması için bu sistemi geliştirdiklerini kaydeden Aydın, "Köyün ihtiyar heyeti, bu kez beni aday gösterdi. Ben de verilen süre içinde köyüme hizmet etmeye çalışacağım. Köyümüzde yarış yok. Çevre illerde veya televizyonlarda görüyoruz; kavgaları, ölümleri görüyoruz" diye konuştu.
Görevi Cesim Aydın'a bırakan, eski muhtar Abdulkerim Karabulut ise "İhtiyar heyetini, her aileden 1 kişi oluşturuyor. Kim faydalı olacaksa ona karar veriliyor. Ben de görevimi Cesim Aydın'a devrettim. Allah nasip ederse 5 yıl sonra başka bir arkadaşımız muhtar olacak. Bu yolla kendi aramızda çıkacak kırgınlık veya kavgaların da önünde geçmiş oluyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyorBu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyorBu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyorBu köyde muhtar adayını, ihtiyar heyeti belirliyor

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