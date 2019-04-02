Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

Berk köyü nüfusuna kayıtlı olan AK Parti'li Asım Balcı Ankara’nın Altındağ Belediye Başkanı, Ahmet Gelgör ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden Osmancık Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın iki belediye başkanı çıkardığı Berk köyü çifte mutluluk yaşadı. Balcı ve Gelgör’e büyük sevgi gösterisinde bulunan köylüler, her iki isme de başarılar diledi.

Berk köyünden Sinan Aybir, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün aynı köyden olduğunu belirterek, görevlerinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalli İdareler Seçimleri'nde köy muhtarı olarak seçilen İsa Aybir ise köylerinden iki belediye başkanı çıkması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirere, her iki belediye başkanının desteklerini beklediklerini ifade etti.

Köy sakinlerinden Ömer Bağcı ise Balcı’nın Altındağ’dan, Gelgör’ün ise Osmancık’tan Belediye Başkanı seçilmesinin neşelerine neşe kattığını söyleyerek, bu başarının köylülerin motivasyonunu artırdığını kaydetti.