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Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyü 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde iki belediye başkanı çıkardı.

Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

Berk köyü nüfusuna kayıtlı olan AK Parti'li Asım Balcı Ankara’nın Altındağ Belediye Başkanı, Ahmet Gelgör ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden Osmancık Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın iki belediye başkanı çıkardığı Berk köyü çifte mutluluk yaşadı. Balcı ve Gelgör’e büyük sevgi gösterisinde bulunan köylüler, her iki isme de başarılar diledi.

Berk köyünden Sinan Aybir, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün aynı köyden olduğunu belirterek, görevlerinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalli İdareler Seçimleri'nde köy muhtarı olarak seçilen İsa Aybir ise köylerinden iki belediye başkanı çıkması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirere, her iki belediye başkanının desteklerini beklediklerini ifade etti.

Köy sakinlerinden Ömer Bağcı ise Balcı’nın Altındağ’dan, Gelgör’ün ise Osmancık’tan Belediye Başkanı seçilmesinin neşelerine neşe kattığını söyleyerek, bu başarının köylülerin motivasyonunu artırdığını kaydetti.

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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu dile getiren Bilal Gelgör, "Her iki belediye başkanımızda çocukluk arkadaşım. Asım Balcı ile köyün sokaklarında beraber oynardık. Köylüler olarak çok gururluyuz. İkisine de görevlerinde başarılar dilerken Allah yardımcıları olsun. Her ikisi de köyümüzün medarı iftarı. Müsait olduklarında köyümüzü ziyaret etsinler. Asım bey çocukluğunun geçtiği bu sokakları görsün. Biz onları unutmadık. Onlarda bizleri unutmasın. Her zaman gönlümüzdeler” ifadelerini kullandı.
Ahmet Bülbül adlı vatandaş da "Köyümüzden iki tane koç yiğit belediye başkanı seçildi. Köyümüzün yiğitleri ile gurur duyuyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah daha güzel günlere kavuşmamızı sanıp etsin” dedi.

Berk köyünden yetişen Altındağ Belediye Başkan seçilen Asım Balcı’nın iyi bir yere geldiğini, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ünde köyün en popüler ismi olduğunu dile getiren Ahmet Avşar, iki belediye başkanının da yollarının açık olması için temenni de bulundu.

Balcı’nın dayısı Ahmet Aybil ise "Yeğenimle gurur duyuyorum. Ondan güzel hizmetler bekliyorum. Osmancık ve Altındağ’da belediye başkanımızın olmasından tabiî ki mutluluk ve gurur duyarım" diye konuştu.

Mustafa Erkuş ise bir köyden iki belediye başkanı çıkmasının herkese nasip olmayacağını belirterek, Berk köyü olarak iki belediye başkanının köylerinden olmasının sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Her iki belediye başkanının yeğeni olduğunu dile getiren Fatma Börekci de "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Allah onlara hayırlı görevler nasip etsin. Seçim günü akşam çok sevindik. Adeta bayram havası yaşadık" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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