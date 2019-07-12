Bu köye dilenci ve seyyar satıcı giremiyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde yaşayanlar, seyyar satıcı ve dilencilerden rahatsız olunca muhtarlık girişe 'Köyümüze toplayıcı, dilenci, seyyar satıcı girmesi yasaktır' yazılı tabela astı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 250 haneli Ormanbeyli köyünde yaşayanlar, seyyar satıcı ve dilencilerden rahatsız olunca muhtarlık bu kişilerin köye girmesine izin vermeme kararı aldı. Köyün huzuru ve güvenliği için alınan bu karar köy girişinde bulunan elektrik direğinin üzerine asılan, 'Köyümüze toplayıcı, dilenci, seyyar satıcı girmesi yasaktır' yazılı tabela ile duyuruldu. Karar ile dilencilerin ve seyyar satıcıların köye girmesi yasaklandı.

'DİĞER KÖYLERE DE TAVİSYE EDİYORUM'

Köyde son zamanlar da ufak çaplı hırsızlık olaylarının da meydana geldiğini ifade eden muhtar Ali Cihan, "Köyümüzde ufak tefek hırsızlıklar oluyordu. Civciv gibi, hurda malzemeler gibi şeyler çalınıyordu. Köylülerimizin de şikayeti vardı. Biz de bu şikayetlere karşı ne gibi önlem alabiliriz diye kendi ihtiyar heyetimiz ile görüştük. Böyle bir yazıyı asmaya karar verdik. Bu yazıyı astıktan sonra buraya gelenler muhtarlığı arıyor. 'Biz köye girebilir miyiz? diyorlar. Biz de girecek kişilerin kimliklerine bakıyoruz. Telefon numaralarını alıyoruz. Olumu düşündüğümüz kişileri köye alıyoruz. Bu gibi levhaları diğer köylere de tavsiye ediyorum. Faydası olacağını da düşünüyorum. Bu levhayı astıktan sonra önceki olumsuzluklar tekrar yaşanmadı" dedi.

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