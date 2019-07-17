Bu köye gelen turistler sertifika ile uğurlanıyor

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale (Lekton) köyünde, tarihi ve doğal güzellikleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistlere, köy muhtarlığınca hazırlanan sertifikalar veriliyor. Geçen yıl uygulama kapsamında 2 bin 500 kişiye, köyün tarihi ve doğal güzelliklerini görüp, köye değer kattıkları ve köy hakkında bilgi edindikleri için sertifika dağıtıldı. Babakale köyünün, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini belirten köy muhtarı Bekir Vargün, gelen turistler için hediye düşünüp sertifika verme karar aldıklarını, uygulamadan ziyaretçilerin de memnun olduğunu söyledi.

Anadolu'nun en batısında yer alan Çanakkale'nin en önemli turizm yerlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Babakale (Lekton) köyü tarihiyle, 300 yıllık Osmanlı'nın son kalesi, balık avı turizmi, tarihi bıçak ustaları, taş evleri ve Ak Liman plajıyla son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Köy, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin köye gösterdiği ilgiden son derece memnun olan muhtarlık ise, 2015 yılında başlattığı uygulama kapsamında içinde Babakale'yi anlatan ve ziyaretçilere, "Bu sertifika Babakale'yi ziyaret ettiği için verilmiştir. Kendisi gelişiyle bizleri onurlandırdı; sevgi getirdi. Burası, Asya'nın ve Türkiye'nin en batı noktasıdır. Burada toprak biter ve insanı tarihsel masallar ülkesine götüren, denizler güzeli Ege başlar. 'Asya'nın Ucundaki Fener' sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Konuğumuz ve biz birbirimizi hiç unutmayacağız. Gittiği her yerde onunla selamlar yolluyor ve herkesi sevgiyle Babakale'ye çağırıyoruz" yazılı sertifika hazırladı. Geçen yaz döneminde köye gelen ziyaretçilerden 2 bin 500'üne köyün tarihi ve doğal güzelliklerini görüp, köye değer kattıkları ve köy hakkında bilgi edindikleri için bu sertifikalardan verildi.

'GAYEMİZ, KÖYÜMÜZE GELEN ZİYARETÇİLERİN BURADAN MEMNUN AYRILMASI'

Babakale köyünün, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini belirten muhtar Bekir Vargün, günden güne köye gelen ziyaretçilerin artığını, Köy Muhtarlığı olarak köye gelen turistler için hediye düşünüp sertifika verme kararı aldıklarını söyledi. Uygulamadan ziyaretçilerin de memnun olduğunu ifade eden muhtar Vargün, şunları söyledi:

"Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Köy muhtarlığı olarak köyümüz adına ortak fikirle bu uygulamayı gerçekleştirdik. Geçen yıl yaz döneminde 2500 civarı bir sertifika dağıttık. Bu yıl ise daha fazla dağıtacağımızı düşünüyorum. Sertifikayı verdiğimiz ziyaretçilerimizin memnun kalması da bizi ayrıca mutlu etti. Biz bu sertifikanın üzerinde yazılan yazılarda da yenilik yapmayı düşünüyoruz. Bizim tek gayemiz köyümüze gelen ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılmasıdır. Osmanlı'nın son kalesi olan Babakale Kalesi köyümüz için bir değerdir. Köyümüz, Asya'ın en batı ucunda yer alan Bababurnu üzerinde yer alıyor. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalesi mevcut. Bu kalemiz de turistlerin en ilgi çektiği yerlerden biri oluyor."

'BU UYGULAMA TÜRKİYE’DE BİR İLK'

Bu uygulamanın Türkiye'de ilk ve tek olarak Babakale köyünde olduğunu kaydeden Vargün, "Bu sertifika uygulaması bildiğimiz kadarıyla dünyada bir tek Portekiz Roca'da, bir de Türkiye'nin Babakale köyünde var. Biz bu uygulamayı 2015 yılında başlattık. Köyümüze gelen misafirler de bu uygulamadan çok memnun. Bu uygulamayı sonraki zamanlarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORLAR'

Babakale köyünde oturan Özlem Güler ise uygulamanın köye katkısı olduğunu belirtip, "İnsanların gezip, gördüğü bir yerden bu sertifika ile dönmesi güzel bir duygu. Biz uzak bir yerden bu köye gelseydik, bu belgeden isterdik. Bizim tanıdıklarımız bu köye gelip, bu sertifikayı aldılar ve çok memnun oldular. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden bu köye gelenler bu sertifikayı aldıklarında büyük mutluluk yaşıyor. Bazen bu sertifikayı merak edip köye gelenler bile olduğunu duyduk" diye konuştu.

'GÜZEL BİR HATIRA OLDU'

Babakale köyüne ziyarete gelen ve köy muhtarlığı tarafından hazırlanan sertifikayı alan Ali Tunca, bu uygulamanın kendisinde güzel bir hatıra bıraktığını ifade edip, "Babakale köyüne ziyarete geldik. Babakale Kalesini gezdik. Köy muhtarlığı bize bir sertifika verdi. Böyle bir uygulama olduğunu yeni öğrendik. Sertifikamızı aldık. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bize de bir anı hatıra olacak. İnşallah bu uygulama devam eder" dedi.