HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor

Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Asya’nın en batı noktasında yer alan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne gelen turistlere köy muhtarlığınca hazırlanmış sertifika veriliyor.

Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor

Babakale, 300 yıllık kalesi, tarihi bıçak ustaları, taş evleri, plajıyla ve seramikçileri ile son yıllarda turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Antik çağlarda "Lekton" olarak bilinen Babakale köyüne gelen turistlere köy muhtarlığınca köyün tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları için sertifika veriliyor. Köye ziyaret eden turist sayısında yaşanan artış sebebiyle mutlu olduklarını ifade eden Babakale Muhtarı Bekir Vargün, farklı turizm projeleriyle köyün değerinin arttığını söyledi. Köye gelen turistlere sertifika verilmesi fikrinin nasıl ortaya çıktığını da anlatan Vargün, “Muhtarlık olarak biz, köye gelen misafirlerimize ne hediye edebiliriz diye düşündük. Bu fikir ortaya çıktı. Burası Osmanlı’nın son kalesinin bulunduğu yer. Köyümüz turistik bir köy. Çok fazla bir giden gelen oluyor. Bu gelen vatandaşlarımıza köyümüze geldiklerinden dolayı bir belge vermek istedik. Bu sertifikada karar kıldık. Bu sertifika hoş geldin sertifikası. Babakale Kalesi ziyareti öncesinde veriyoruz. bundan dolayı da misafirlerimiz çok memnun oluyorlar” dedi.

4493e46f-70b2-4855-9a14-f6d213f8997b

“TÜRKİYE'DE İLK VE TEK”

Babakale köyünü ziyaret eden misafirlere sertifika uygulamasının Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyleyen Vargün, “Bu uygulama Türkiye’de bir ilk. 5 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Hatta biraz araştırma yaptık. Dünyada sadece bir tek Portekiz üzerinde bu uygulamanın verildiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Bu uygulamadan köylümüz de memnun, misafirlerimiz de memnun. İnşallah daha iyisini ve güzelini ileriki yıllarda yapmak için uğraşacağız” dedi.

3333bc29-e7ab-4ec1-b3d7-8759c55fe117

Babakale köyü ziyaretçilerine verilen sertifikada şu cümleler yer alıyor:

“Bu sertifika Babakale’yi ziyaret ettiği için verilmiştir. Kendisi gelişiyle bizleri onurlandırdı; sevgi getirdi. Burası, Asya’nın ve Türkiye’nin en batı noktasıdır. Burada toprak biter ve insanı tarihsel masallar ülkesine götüren, denizler güzeli Ege başlar. ’Asya’nın Ucundaki Fener’ sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Konuğumuz ve biz birbirimizi hiç unutmayacağız. Gittiği her yerde onunla selamlar yolluyor ve herkesi sevgiyle Babakale’ye çağırıyoruz”

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde... Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...
Haluk Koç kimdir?Haluk Koç kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

İlginizi Çekebilir

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Kuşu kaçırınca çılgına döndü

Kuşu kaçırınca çılgına döndü

Diğer Haberler
Bu bahçedeki sebze ve meyveler 23 yıldır ücretsiz

Bu bahçedeki her şey 23 yıldır ücretsiz

'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceğiniz türden acayip alerjiler...

'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceğiniz türden acayip alerjiler...

Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

Bahçeden dönerken gördü! Dev çekirge, Tunceli’de görüntülendi

Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi

Bu kulübeyi nereye isterseniz oraya kurabilirsiniz

Bu kulübeyi nereye isterseniz oraya kurabilirsiniz

Korkunç anlar! Gözleri önünde yaşandı

Gördüğü an zıplamaya başladı! Dehşetin böylesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.