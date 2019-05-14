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Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bursa’da herkes tarafından pek bilinmeyen ama yurt dışından gelenleri kendine hayran bırakan Unçukuru köyü ziyaretçilerini bekliyor. Köyden Bursa’nın birçok noktasını görmek mümkün…

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Unçukuru köyü, ormanlarla kaplı arazileri ve muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Bulgaristan'dan gelen muhacir ailelerin yaşadığı köyden Bursa’nın birçok noktasını görmek mümkün… Uluabaat Gölü'ne kuş bakışı manzaraya sahip köye gelenler yeşilin ve mavinin içerisinde zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamıyor.
Nilüfer merkezine 20 kilometre mesafede olan köy, hafta sonu güzel zaman geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak gibi duruyor. Şimdilik çok fazla kimse tarafından bilinmeyen saklı güzelliğin tadını doğaseverler çıkartıyor.
Doğa harikası köylerine ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Unçukuru Muhtarı Ali Bulut, "Köyümüz 1893 yılında kurulmuş. Burası göçmen köyü… Köyü ilk Çerkezler kurmuş. Bizim 93 muhacirleri gelince Çerkezler burayı terk etmiş.

'BURSA HALKI BURAYI PEK BİLMİYOR'

'BURSA HALKI BURAYI PEK BİLMİYOR'
Manzara yönünden çok şanslıyız. Karacabey’den Bursa’ya kadar birçok noktayı görebilmekteyiz. Buraya özellikle yurt dışından turistler manzara izlemeye geliyor. Ama şundan muzdaribiz; Bursa halkı burayı pek bilmiyor.
Biz belediyeden köyümüze pazar yeri yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde gelen ziyaretçilere ürünlerimizi satabiliriz. Köyümüzün çok güzel havası var. 60 yaşındakiler daha genç görünüyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa nilüfer ilçesi Unçukuru köyü

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