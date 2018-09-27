HABER

Bu köyün mirası "peygamber üzümü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı 600 haneli Yumaklıcerit Mahallesi'nde yaşayanlar, geçimlerini, dedelerinden miras kalan arazilerin bütünlüğünü koruyarak yetiştirdikleri kurutmalık "peygamber üzümü" ile sağlıyor - Çiftçilerin yaklaşık 14 bin dekar alanda yetiştirdiği üzümler, kurutulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor - Yumaklıcerit Mahalle Muhtarı Mahmut Tilki: - "Geçmişten beri öğrendiğimiz ata, dede mesleği kurutmalık üzüm. Atalarımız da bu işi yapmış, bizler de bu işi sürdürüyoruz"

ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı 600 haneli Yumaklıcerit Mahallesi sakinleri, geçimlerini "peygamber üzümü" yetiştirerek sağlıyor.

Yumaklıcerit köyünde dedelerinden miras kalan arazileri paylaşmak yerine bütünlüğünü koruyarak üretime devam eden çiftçiler, 14 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin 400 ton kuru üzüm üretiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzüm üretiminin zorlu bir mesaisi olduğunu belirtti.

Pazarcık ilçesinin Yumaklıcerit ve çevresinde bulunan 5 mahallede kurutmalık üzüm üretimi yapıldığını dile getiren Bozkurt, "Yumaklıcerit'in neredeyse tamamı geçimini kurutulmuş üzümden sağlıyor. Burada yetiştirilen kurutmalık peygamber üzümünün değeri çok yüksek." dedi.

- Kooperatif kuruldu

Bozkurt, üretilen kuru üzümün pazarlanması için Yumaklıcerit, Tilkiler, Harmancık, Akçalar, Kizirli, Taşdemir Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kooperatifi kurma amacımız pazar sorununu ortadan kaldırmaktı. Şu anda kuru üzümün kilogram fiyatı 15 lira fakat piyasaya baktığımızda 30-35 liraya kuru üzüm satılıyor. Kooperatifimizin gelişmesini tamamlarsak ürünümüzün paketlemesi ve ambalajlanması noktasında da faaliyetlerimiz olacak. Onları gerçekleştirdiğimizde çiftçilerimiz ürünlerini direkt alıcıya satacaklar. Burada yüzde 100'e yakın bir kar elde edecekler. Bu da çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Hatta dünyaya satma noktasında sıkıntımız olmayacak."

Yumaklıcerit Mahalle Muhtarı Mahmut Tilki de mahalle halkının yüzde 90'ının gelir kaynağının bağcılık olduğunu söyledi.

Kuru üzümleri Türkiye'nin dört bir yanına sattıklarını dile getiren Tilki, "Geçmişten beri öğrendiğimiz ata, dede mesleği kurutmalık üzüm. Atalarımız da bu işi yapmış, bizler de bu işi sürdürüyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz ürünlerin fiyatı ile market fiyatı arasında 3 kat fark oluyor. Alıcılar buraya gelirlerse ürünü toptan satış fiyatına daha ucuza alabilirler." diye konuştu.

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Şehit babasını dövüp, hastanelik ettiŞehit babasını dövüp, hastanelik etti
Silikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldüSilikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kuru üzüm Pazarcık yetiştiriciliği Yumaklıcerit Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlginizi Çekebilir

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.