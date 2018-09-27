ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı 600 haneli Yumaklıcerit Mahallesi sakinleri, geçimlerini "peygamber üzümü" yetiştirerek sağlıyor.

Yumaklıcerit köyünde dedelerinden miras kalan arazileri paylaşmak yerine bütünlüğünü koruyarak üretime devam eden çiftçiler, 14 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin 400 ton kuru üzüm üretiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzüm üretiminin zorlu bir mesaisi olduğunu belirtti.

Pazarcık ilçesinin Yumaklıcerit ve çevresinde bulunan 5 mahallede kurutmalık üzüm üretimi yapıldığını dile getiren Bozkurt, "Yumaklıcerit'in neredeyse tamamı geçimini kurutulmuş üzümden sağlıyor. Burada yetiştirilen kurutmalık peygamber üzümünün değeri çok yüksek." dedi.

- Kooperatif kuruldu

Bozkurt, üretilen kuru üzümün pazarlanması için Yumaklıcerit, Tilkiler, Harmancık, Akçalar, Kizirli, Taşdemir Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kooperatifi kurma amacımız pazar sorununu ortadan kaldırmaktı. Şu anda kuru üzümün kilogram fiyatı 15 lira fakat piyasaya baktığımızda 30-35 liraya kuru üzüm satılıyor. Kooperatifimizin gelişmesini tamamlarsak ürünümüzün paketlemesi ve ambalajlanması noktasında da faaliyetlerimiz olacak. Onları gerçekleştirdiğimizde çiftçilerimiz ürünlerini direkt alıcıya satacaklar. Burada yüzde 100'e yakın bir kar elde edecekler. Bu da çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Hatta dünyaya satma noktasında sıkıntımız olmayacak."